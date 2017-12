IPIFF 2008 se deschide cu „Restul e tăcere”

Pînă la debutul Festivalului Internaţional al Producătorilor de Film Independenţi – IPIFF 2008, unul dintre cele mai aşteptate evenimente ale verii, au mai rămas doar patru zile. Manifestarea va avea loc între 14 şi 20 iulie, la Constanţa şi în staţiunea Mamaia, fiind organizată de Consiliul Judeţean Constanţa şi Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România, cu sprijnul Centrului Naţional al Cinematografiei (CNC). Ediţia 2008 a festivalului se va deschide pe 14 iulie, cu un film dedicat primilor producători de film din România. Este vorba de filmul regizorului Nae Caranfil, „Restul e tăcere”, care se află în competiţia oficială a IPIFF 2008, alături de alte şapte filme de succes.

În 1912, regizorul român Grigore Brezeanu şi marele magnat Leon Popescu au realizat împreună un film lung de două ore, „Independenţa României”, o adaptare pentru ecran, cît mai fidelă posibil, a adevăratului Război de Independenţă purtat în 1877.

Acum, „Restul e tăcere” povesteşte într-o manieră relaxată şi pe jumătate ficţionalizată, istoria realizării acestui film.

Din competiţia IPIFF 2008 mai face parte şi filmul lui Sergiu Nicolaescu, „Supravieţuitorul”. Pelicula îl are în centru pe celebrul Comisar Moldovan (Sergiu Nicolaescu / Petr Falc) care a făcut ani grei de puşcărie politică. Ieşit din închisoare, fostul comisar ajunge într-un oraş din centrul Europei, unde diabolicul Goldberg, o veche cunoştinţă din tinereţe, patronează o variantă „îmbunătăţită” a aşa-numitei rulete ruseşti.

Cele două filme româneşti vor avea competitori pe măsură la cea de-a treia ediţie a Festivalului Internaţional al Producătorilor de Film Independenţi. Astfel, în competiţie va intra filmul fraţilor Coen, „Nu există ţară pentru bătrîni / No Country for Old Men”, cîştigător a patru Premii Oscar 2008 (cel mai bun film, regie - Ethan Coen şi Joel Coen, scenariu şi cel mai bun actor într-un rol secundar - Javier Bardem) şi a trei Premii BAFTA 2008 (pentru imagine, regie şi cel mai bun actor în rol secundar – Javier Bardem). Un alt film important este producţia „Va curge sînge / There Will Be Blood”, în regia lui Paul Thomas Anderson şi cîştigător a două Premii Oscar 2008 (pentru imagine şi cel mai bun actor în rol principal - Daniel Day-Lewis) şi al unui premiu BAFTA 2008 (Cel mai bun actor în rol principal - Daniel Day-Lewis). În competiţie participă şi „Atonement / Remuşcare”, regizat de Joe Wright, cu James McAvoy şi Keira Knightley în rolurile principale. Filmul a cîştigat un Premiu Oscar 2008 pentru muzică - Dario Marianelli şi două Premii BAFTA 2008 (cel mai bun film şi scenografie). Alte filme intrate în competiţie sînt: „Iubire cu gust de afine”, în regia lui Wong Kar Wai, o dramă romantică nominalizată pentru Palme D’Or la Cannes, anul trecut şi „La Vie en Rose / La Môme”, filmul despre viaţa celebrei Edith Piaf, cîştigător a două Premii Oscar 2008 şi a patru Premii BAFTA 2008. Ultimul peliculă din competiţie este co-producţia italiano-franceză „Lumea Nouă / Nuovomondo”, film cîştigător al Premiului CinemAvvenire, la Veneţia în 2006. În „Nuovomondo”, un bărbat rămas văduv întîlneşte la bordul unui vas care se îndreaptă spre America, o misterioasă tînără englezoaică, Lucy, care, dintr-un motiv ciudat, vrea să se mărite înainte de a ajunge la destinaţie...

IPIFF 2008 este organizat de Consiliul Judeţean Constanţa şi produs de Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România – UPFAR, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei. Spectacolele din cadrul festivalului vor avea loc zilnic, la Cityplex Tomis Mall - Constanţa, Arenele Tomis – Constanţa şi o locaţie neconvenţională, Cinema IPIFF pe plajă.

Printre partenerii media ai festivalului se numără şi cotidianul „Telegraf”. Organizatorii evenimentului au pus la dispoziţia publicului şi site-ul www.ipiff.ro, unde pot fi găsite mai multe detalii despre ediţia din acest an a festivalului.