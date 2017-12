Italia e la un pas de neguvernabilitate

IMPAS POLITIC Scrutinul anticipat din Italia, desfăşurat duminică şi luni, nu a dus la o victorie clară a unui partid, astfel că formarea Guvernului se anunţă dificilă. În spirit italian, toată lumea a câştigat! După numărarea tuturor voturilor, cu excepţia celor din diaspora, blocul de centru-stânga condus de Pier Luigi Bersani are cele mai multe mandate în Camera Inferioară, dar blocul de centru-stânga are cele mai multe voturi la nivel naţional şi în Senat, fără să obţină însă 158 de mandate, necesare pentru a avea majoritatea, astfel că la redistribuire coaliţia lui Berlusconi va obţine, cel mai probabil, mai multe locuri. Coaliţia lui Bersani are 29,54% în Camera Inferioară, la distanţă mică de cea a lui Berlusconi, 29,18%. Formaţiunea de protest condusă de actorul Beppe Grillo a câştigat un sfert din voturi, în timp ce coaliţia condusă de premierul în exerciţiu Mario Monti a obţinut doar 10%. Rata participării a fost de 75% pentru fiecare dintre cele două Camere ale Parlamentului.

Italia a intrat într-un impas, cu fostul comic Beppe Grillo ca arbitru al scenei politice. Cu peste un sfert din voturi, Mişcarea Cinci Stele a devenit primul partid politic italian în Parlament şi a treia forţă după coaliţiile de dreapta şi de stânga, depăşind orice previziune. Acesta a adunat voturi atât din partea alegătorilor de dreapta, cât şi a celor de stânga, cu un program considerat populist de către adversarii săi, incluzând între altele stoparea finanţării publice a partidelor politice, introducerea unui venit minim de 1.000 de euro şi promisiunea unui referendum asupra euro.

EFECTELE AUSTERITĂŢII „Ţara se confruntă cu o situaţie foarte delicată”, a comentat Pier Luigi Bersani, în timp ce Silvio Berlusconi s-a declarat mulţumit de rezultate şi şi-a declarat disponibilitatea formării unei mega-coaliţii cu stânga. Silvio Berlusconi a înregistrat o revenire spectaculoasă promiţând să scadă impozitele şi chiar să ramburseze o taxă funciară nepopulară introdusă de către premierul Monti. Însă şeful Guvernului în exerciţiu Mario Monti a pierdut pariul de a forma o mare forţă de centru, coaliţia sa obţinând doar 10% din voturi în fiecare Cameră. Numărul modest de 17-20 de senatori nu îi este suficient pentru formarea unei alianţe majoritare. Criza şi cele 15 luni de austeritate bugetară impuse de Guvernul de tehnocraţi al lui Mario Monti au influenţat enorm aceste alegeri. Il Professore, care se bucura de o popularitate solidă după ce a restabilit credibilitatea Italiei, a fost afectat dur de efectele politicii sale de austeritate. Însă susţinătorii săi încă speră ca el să fie „pivotul” unei largi coaliţii care să reunească dreapta şi stânga.

REACŢIA PIEŢELOR Italia riscă să devină o ţară neguvernabilă, politic şi tehnic cu puţine soluţii fondate pe alianţe, aproape impracticabile şi numeric insuficiente. Singura soluţie va fi revenirea la urne, fie pentru întregul Parlament, fie numai pentru Senat. Perspectiva crizei politice a dus ieri Bursa pe roşu (-0,1%) şi a sporit diferenţa faţă de randamentul obligaţiunilor din Germania. Pieţele se tem cel mai mult de o instabilitate guvernamentală în Italia, o ţară aflată în recesiune, cu o datorie colosală, de peste 120% din PIB. În plus, UE a anunţat că nu va acorda Italiei nicio circumstanţă atenuantă în stoparea reformelor. Mesajele de la Bruxelles şi Berlin au fost cât se poate de clare ieri: Italia trebuie să respecte programul de reforme iniţiat de premierul Monti.