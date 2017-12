J. K. Rowling ar putea scrie o a opta carte din seria Harry Potter

Scriitoarea britanică J. K. Rowling a declarat că, în viitor, ar putea reînvia lumea magică a şcolii Hogwarts, fără ca Harry Potter să mai fie personajul principal al cărţii. Scriitoarea, care anul acesta a lansat cel de-al şaptelea volum al francizei de succes Harry Potter, programat a fi ultimul, a dezvăluit că ar putea reînvia lumea magică a şcolii de vrăjitorii Hogwarts, dar a subliniat faptul că Harry nu ar mai fi personajul principal. Rowling, care în prezent lucrează la un roman cu şi despre adulţi şi la un “basm politic”, a spus: “Au fost momente, momente de slăbiciune, cînd mi-am spus «OK, hai să trec la al optulea roman». Dacă, şi este vorba de un mare «dacă», voi scrie vreodată un al optulea volum despre lumea vrăjitorilor, mă îndoiesc de faptul că Harry ar fi personajul principal. Simt că deja i-am spus povestea. Dar acestea sînt mari «dacă». Hai să lăsăm să mai treacă 10 ani şi să vedem cum ne simţim după”.

Scriitoarea, care s-a situat pe locul al treilea în prestigiosul top “Persoana anului 2007”, realizat de revista “Time”, a spus că are deja conturate în minte destinele personajelor. “Harry şi Hermione lucrează la Ministerul Magiei, iar Harry ajunge să conducă departamentul Aurorei. Ron îl ajută pe fratele său, George, la magazinul de glume şi o duce bine. Ginny devine jucătoare profesionistă de Vîjhaţ şi apoi reporter pentru Dy Prophet”. Al şaptelea şi ultimul volum al seriei, “Harry Potter and the Deathly Hallows”, a fost lansat în limba engleză pe 21 iulie şi a bătut recorduri de vînzare în lume. Cărţile din seria Harry Potter au fost traduse deja în 65 de limbi. Circa 400 de milioane de cărţi din seria Harry Potter au fost vîndute în întreaga lume de la lansarea primului volum pe piaţă, în 1997, potrivit agentului literar al autoarei engleze, Christopher Little. Graţie lui Harry Potter, J.K. Rowling a devenit mai bogată decît regina Elisabeta, cu o avere estimată la sfîrşitul lui iunie la 545 de milioane de lire sterline (807 milioane de euro). Un succes similar au cunoscut şi adaptările cinematografice ale cărţilor. Filmul bazat pe cel de-al şaselea volum al seriei, “Harry Potter şi Prinţul Semipur”, va fi lansat anul viitor.