Jaromir Jagr, al șaselea jucător din NHL care reușește 1.100 de pase decisive

Jaromir Jagr, hocheistul ceh de 43 de ani de la Florida Panthers, a reușit, joi noaptea, 2 pase decisive în victoria cu Detroit Red Wings (6-3), atingând și depășind cota de 1.100 de pase decisive în carieră, informează site-ul nhl.com

Jagr are 738 de goluri și 1.839 de puncte în 1.598 de meciuri jucate în liga profesionstă nord-americană de hochei pe gheață (NHL) pentru echipele Pittsburgh Penguins, Washington Capitals, New York Rangers, Philadelphia Flyers, Dallas Stars, Boston Bruins, New Jersey Devils și Florida Panthers. Deja o figură legendară în hocheiul pe gheață mondial, cehul mai deține multe alte recorduri în NHL, printre care - cel mai tânăr jucător care a debutat în NHL (la 18 ani), acum este cel mai vârstnic jucător din NHL și cel mai "bătrân" jucător care a reușit un hat-trick, cel mai "productiv" jucător european din NHL și multe alte recorduri atât în NHL, cât și în Cehia și pe plan mondial.

