Jim Morrison, ecologist post mortem

Legenda muzicii rock, solistul trupei The Doors, a fost înscris în rîndul celor care luptă împotriva încălzirii globale, la peste 35 de ani de la moartea sa, prin intermediul unui poem compus de el şi care a fost pus pe muzică. "Woman in the Window" este un poem compus de Jim Morrison, care nu a mai fost publicat pînă acum. Acesta a fost înregistrat de carismaticul muzician cu puţin timp înainte de a muri, în anul 1971. Melodia va fi utilizată pentru popularizarea campaniei Global Cool, care are ca scop limitarea emisiilor de carbon.

Cîntecul, despre un înger care avertizează umanitatea în legătură cu acţiunile ei, este lansat de cei care deţin drepturile de autor asupra operei lui Jim Morrison. Melodia a fost produsă de Perry Farrell, fost membru al trupei grunge Jane's Addiction şi va fi lansată în luna aprilie. Campania Global Cool cere oamenilor să reducă emisiile de carbon, prin abordarea unor noi schimbări, precum utilizarea becurilor care fac economie la energie şi prin scoaterea din priză a aparatelor electrocasnice şi electrice. Acţiunea va da timp cercetătorilor să descopere noi surse de energie mai ecologice.