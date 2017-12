Joe Biden și Lady Gaga, invitații Galei Oscar

Vicepreşedintele SUA, Joe Biden, va prefaţa momentul artistic al cântăreţei Lady Gaga în cadrul galei premiilor Oscar din Los Angeles, de pe 28 februarie, pentru a promova o campanie împotriva agresiunilor sexuale din campusurile universităţilor americane. Lady Gaga va cânta ”Til It Happens To You”, legat de campania Casei Albe „It's On Us“, care se adresează conştientizării agresiunilor sexuale petrecute în campusurile din SUA. Potrivit Casei Albe, Joe Biden va fi gazdă specială în cadrul marii seri a filmului american şi va face prezentarea lui Lady Gaga cu ”Til It Happens To You”, cântecul nominalizat la Oscar pe care cântăreaţa l-a lansat anul trecut, cu ocazia fimului documentar al lui Kirby Dick ”The Hunting Ground”, despre agresiunile sexuale şi violurile petrecute în campusurile americane.

În vârstă de 73 de ani, vicepreşedintele SUA a fost un promotor implicat în campania Casei Albe de a sensibiliza publicul asupra acestui pericol. Biden va promova acest eveniment în faţa publicului la Oscar. Joe Biden a fost principalul iniţiator din spatele legii Senatului SUA, din anul 1994, referitoare la violenţa domestică, atfel încât este interesat personal să prefaţeze momentul artistic al lui Lady Gaga. Toamna trecută, Joe Biden s-a întâlnit cu Diane Warren, co-autoare alături de Gaga a melodiei ”Til It Happens To You”, dar şi cu alţi activişti de la Hollywood, pentru a discuta promovarea campaniei care le cere studenţilor să semnaleze şi să intervină în cazul agresiunilor sexuale petrecute în campusuri, în loc să rămână pasivi. Videoclipul cântecului ”Til It Happens To You”, nominalizat la Oscar pentru cea mai bună melodie originală, cuprinde un link către site-ul ItsOnUs.org. Într-o declaraţie pentru revista americană de muzică ”Rolling Stone”, Diane Warren s-a arătat sceptică în privinţa obţinerii acestui premiu Oscar la categoria în care a mai fost nominalizată de opt ori în trecut.

Citește și:

Lady Gaga a defilat pentru Marc Jacobs, la New York

Gala Grammy 2016 a avut cea mai mică audienţă din ultimii şapte ani

Lady Gaga şi Whoopi Goldberg, pe scena galei Oscar 2016