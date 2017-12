"Statele Unite, Uniunea Europeană şi Ucraina nu au abandonat Crimeea, regiune anexată de Rusia", afirmă secretarul de Stat american, John Kerry, după acordul la care s-a ajuns în timpul reuniunii de la Geneva. Statele Unite cer aplicarea imediată a acordului de la Geneva, îndemnând Rusia să se asigure că miliţiile proruse din Ucraina depun armele şi părăsesc instituţiile ocupate şi avertizând Moscova cu noi sancţiuni dacă aceste propuneri nu se vor concretiza. "Am stabilit luarea unor măsuri pentru detensionarea situaţiei, prin iniţierea unui dialog naţional", a declarat secretarul de stat american. Kerry a precizat că Administraţia proeuropeană de la Kiev menţine oferta de amnistiere a membrilor grupurilor proruse care părăsesc instituţiile pe care le ocupă în estul Ucrainei. "Am stabilit principii, angajamente, cuvinte pe hârtie. Dar aşteptăm acţiuni", a spus Kerry, precizând că vor fi trimişi observatori internaţionali pentru a verifica dacă miliţiile proruse din estul Ucrainei vor depune armele. "Dacă măsurile stabilite nu vor fi aplicate, nu vom avea altă opţiune decât impunerea unor costuri suplimentare Rusiei", a avertizat Kerry. Reprezentanţii Ucrainei, Rusiei, UE şi Statelor Unite au ajuns la un acord pentru detensionarea situaţiei din Ucraina, în primul rând prin pentru dezarmarea "grupurilor ilegale", o referire la miliţiile proruse, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. "S-a ajuns la un acord pe etape pentru detensionarea crizei din Ucraina", a spus Lavrov, citat de AFP. "Rusia nu are nicio dorinţă de a trimite trupe în Ucraina", a insistat şeful diplomaţiei ruse. Lavrov a subliniat că situaţia de criză din Ucraina trebuie soluţionată cu acordul tuturor locuitorilor ţării, pledând pentru respectarea identităţii culturale şi a drepturilor tuturor regiunilor ucrainene. La reuniunea din Elveţia au participat Catherine Ashton, Înaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe, secretarul de Stat american, John Kerry, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, şi Andrei Deşciţa, şeful diplomaţiei ucrainene.