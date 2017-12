Judecat pentru că şi-a violat şi ucis mama

Magistraţii Tribunalului Constanţa au început, vineri, cercetarea judecătorească în dosarul în care Duclas Chespi, de 37 de ani, din satul constănţean Osmancea, este acuzat de omor deosebit de grav şi viol. Potrivit procurorilor, în aprilie 2006, Chespi a reclamat la Poliţia din localitate că trei hoţi au dat buzna în casă şi i-au ucis mama, Nepize Chespi, de 81 ani, dar nu a putut da prea multe amănunte despre înfăţişarea criminalilor. Anchetatorii au mers la casa familiei Chespi şi au găsit-o pe bătrînă zăcînd pe pat, fără suflare. Corpul neînsufleţit al bătrînei avea pe gît, faţă şi antebraţe mai multe leziuni. În urma efectuării necropsie, raportul medico-legal a scos la iveală faptul că victima fusese violată înainte de a fi ucisă. Oamenii legii l-au interogat iar pe fiul bătrînei pentru a afla mai multe amănunte despre cele petrecute. Iniţial, fiul bătrînei a ţinut-o cu varianta hoţilor necunoscuţi, dar în cele din urmă a cedat şi a recunoscut că şi-a omorît mama, după ce a abuzat sexual de ea. Mai mult, Chespi a susţinut că a sugrumat-o pe bătrînă deoarece s-a opus violului. Fiind cunoscut cu afecţiuni psihice, bărbatul a fost internat la Spitalul de Psihiatrie Palazu Mare. Timp de doi ani, investigaţiile au bătut pasul pe loc deoarece raportul de expertiză psihiatrică cerut Institutului de Medicină Legală „Mina Minovici” din Bucureşti a întîrziat să vină. Într-un final, doctorii au stabilit că individul a avut discernămînt în momentul comiterii crimei şi că poate răspunde penal pentru fapta sa. Vineri, în faţa instanţei, Chespi a susţinut că declaraţia dată la urmărire penală nu este reală şi nu ştie de ce a spus că şi-a ucis mama. „Sînt nevinovat, eram în stare de şoc. Am probleme cu inima, cu ochii, am stări de frică şi mîncărimi pe faţă!”, a susţinut Duclas Chespi. Apoi a revenit la povestea celor trei necunoscuţi care au intrat peste el şi mama lui în casă şi au ucis-o. „Mi-au pus pătura în cap şi am devenit inconştient. Cei trei băieţi din sat mi-au spus să iau vina supra mea că altfel mă omoară. I-am recunoscut pe doi dintre ei, Irinel şi Aurel. Ei trebuie să recunoască. Cei doi au mai venit în curtea noastră pe 6 martie, dar atunci am reuşit să ţip şi au sărit vecinii”, a adăugat Chespi.