Judecată pentru că a încercat să introducă heroină în penitenciar

O tînără de 28 de ani, din Bucureşti, a ajuns în atenţia anchetatorilor după ce a încercat să introducă aproape două grame de heroină în Penitenciarul Poarta Albă. Ieri, Gheorghiţa Mariana Sbanghiu a fost audiată de instanţa Tribunalului Constanţa şi a recunoscut toate acuzaţiile aduse. Potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii DIICOT Constanţa, pe 4 noiembrie 2008, doi supraveghetori ai vizitelor pe care le primeau deţinuţii încarceraţi în secţia exterioară de la Valu lui Traian au observat că o femeie care venise să-l vadă pe Mihai Daniel Proboi se comporta ciudat şi, în momentul în care i-a dat pachetele cu alimente, i-a atras atenţia deţinutului să verifice conţinutul celor două cutii de brînză preambalată. În acea clipă, gardienii au decis să vadă ce este în sacoşile aduse de femeie şi au descoperit că dintr-o cutie de brînză curge zer. Motiv pentru care au deschis cutiile şi nu mică le-a fost surpriza să constate că, pe lîngă brînză, în interior se aflau şi patru punguliţe din plastic ce conţineau un praf de culoare bej. Imediat au fost anunţaţi lucrătorii de la BCCOA Constanţa, care au audiat-o pe Gheorghiţa Mariana Sbanghiu. Ea nu a recunoscut că a adus droguri în închisoare şi a susţinut că habar nu avea ce conţin cutiile cu brînză. „O fată din Bucureşti mi-a dat pachetul, concubina altui deţinut, care avea o datorie la iubitul meu şi aşa s-au înţeles ei doi să rezolve problema!”, a declarat Sbanghiu. Afirmaţia ei a fost susţinută şi de Priboi, care avea un telefon mobil în închisoare, contrar regulamentelor penitenciarului, şi cu ajutorul căruia îşi dirija concubina. Oamenii legii au mers pe firul poveştii şi au aflat că femeia a venit de la Bucureşti la Constanţa cu un taxi. L-au găsit pe taximetrist şi au stabilit că Gheorghiţa Mariana Sbaghiu s-a urcat în maşină fără niciun bagaj, iar alimentele le-a cumpărat de la o benzinărie şi o alimentară din oraşul constănţean Murfatlar. Bărbatul chiar a văzut cum Sbanghiu a deschis una dintre cutiile de brînză şi a băgat înăuntru patru punguliţe cu un praf. Pusă în faţa probelor evidente, femeia nu a mai putut nega şi a recunoscut că iubitul ei i-a spus cum trebuie să procedeze ca să bage drogurile în penitenciar. Iniţial, el i-a ordonat să bage drogurile sub limbă şi să i le transmită în momentul în care o sărută, dar femeii i-a fost frică şi a ales varianta cu brînza. În faţa instanţei, Gheorghiţa Mariana Sbanghiu a declarat: „Recunosc că am introdus drogurile în penitenciar, dar nu am ştiut despre ce este vorba. Am făcut totul sub imperiul temerii pe care mi-a insuflat-o concubinul meu, care a ţipat la mine şi mi-a zis că nu îl mai iubesc dacă nu îi aduc pacheţelele cu droguri, despre care mi-a spus că sînt prafuri pentru sport!” Drogurile au fost testate şi s-a descoprit că este vorba despre cantitatea de 1,7 grame de heroină. Următorul termen de judecată a fost stabilit pe 6 februarie.