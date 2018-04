„Judecătorul a menținut probele falsificate, știind că au fost alterate de polițiști“

Reporter: Ați declarat public că ați sesizat Inspecția Judiciară cu privire la procesul dvs. de la Tribunalul Constanța. În ce constă sesizarea dvs. adresată Inspecției Judiciare?

Sorin Gabriel Strutinsky: Am sesizat nenumăratele nereguli care au avut loc în dosarul 1231/P/2015 de la Tribunalul Constanța. În primul rând, respingerea cu rea-credință și fără temei legal a cererilor apărării, formulate în data de 26.01.2016, prin care am solicitat depunerea de către Parchet a următoarelor documente:

- procedurile operaționale standard ori regulamente sau orice alt normativ care reglementează la nivelul DNA în mod unitar punerea în aplicare a procedeelor probatorii constând în înregistrări ambientale audio-video;

- procesele-verbale de consemnare a mijloacelor tehnice prin care s-a procedat la punerea în aplicare a procedeului probatoriu menționat anterior;

- procesele-verbale de preluare din custodia Serviciului Tehnic a mijloacelor tehnice de către ofițerii care au efectuat înregistrările ambientale, precum și cele de predare a acestor mijloace, după utilizare, în custodia serviciului amintit;

- ordonanțele sau împuternicirile date de Serviciul Tehnic ofițerilor de poliție în vederea efectuării înregistrărilor ambientale audio-video, în dosarul cauzei neexistând Ordonanțe ale Procurorului de caz emise nominal pentru ofițerii de poliție care au pus în operă procedeul probatoriu la care fac referire.

R: Înțelegem că sunt și lucruri legate de audierile propriu-zise?

SGS: Da. S-a procedat la audierea cu rea-credință a unuia și aceluiași martor, atât în calitate de martor cu identitate reală cât și în calitate de martor cu identitate protejată, magistratul știind că este vorba de una și aceeași persoană; deci dl judecător Leonard Iustin Bourceanu a omis să sesizeze organele competente sub aspectul săvârșirii infracțiunii de mărturie mincinoasă, respectiv de instigare la mărturie mincinoasă, fiind ilegal ca o persoană să dea, pe aceeași temă, două declarații contradictorii în aceeași cauză penală. Martorul cu identitate protejată s-a aflat în sala din spate, iar judecătorul a trecut pe lângă el. Nici nu mai era cazul să verifice identitatea. Procurorul și grefierul au fost și ei complici la această operațiune.

R: Am fost de câteva ori în sala de judecată. Am observat ca v-au fost refuzate diferite înscrisuri și proceduri. Ce puteți să ne spuneți despre acestea? Le puteti rezuma?

SGS: Da. Mi-au fost respinse cea mai mare parte a înscrisurilor solicitate în probațiune, măsură procesuală dispusă nemotivat, în pofida faptului că prin cererea de probatorii am identificat teza probatorie pentru fiecare înscris pe care l-am solicitat în apărare. De asemenea, a fost respinsă proba testimonială propusă de mine pe situația de fapt, cu rea-credință și cu o motivare pur formală, aceea a lipsei de relevanță a probei solicitate. Printre altele, deși procurorul a spus că, în interesul aflării adevarului, din cei 11 martori propuși este de acord cu 8, domnul judecător mi-a respins toti martorii!

Mi-a fost respinsă și proba constând în expertiza tehnică multimedia prin care puteam să dovedim alterarea tehnică a suporturilor optice constituite cu ocazia punerii în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică (înregistrări ambientale audio-video), precum și alterarea conținutului înregistrat cu ocazia întocmirii proceselor-verbale de redare a convorbirilor. De asemenea, urmăream să demonstrăm, pentru edificarea judecătorului, că s-au făcut intervenții atât pe suporturile optice depuse la instanță, cât și la redarea înregistrărilor ambientale și că, în două cazuri, ofițerii care s-au ocupat de transcrieri nu au făcut-o după suporturile originale, ci după altele, asupra cărora se intervenise în prealabil.

R: Ați dat publicității extrase dintr-o expertiză tehnică a înregistrărilor. Ce puteți să ne spuneti în legătură cu aceasta? A ținut judecătorul cont de ele?

SGS: NU, domnul judecător Bourceanu a menținut în câmpul probațiunii mijloacele probatorii falsificate (suporturile tehnice audio-video), cunoscând că sunt alterate de către ofițerii însărcinați cu punerea în operă a procedeului probatoriu. Faptul cunoașterii caracterului fals rezidă din împrejurarea că, în cauză, a fost încuviințată în cadrul probei cu înscrisuri o expertiză conținând atât obiective privitoare la aspectele tehnice, care dovedeau că suporturile tehnice au fost alterate, cât și obiective voce și vorbire, care dovedeau consemnarea în FALS a celor înregistrate. De asemenea, domnul judecător a menținut în câmpul probațiunii procesele-verbale de redare a conținutului convorbirilor întocmite cu falsificarea în mod substanțial a dialogurilor înregistrate. În plus, mi-a fost respinsă și proba cu expertiză contabilă.

R: Am văzut că la declarația de martor pe care ați dat-o, dl judecător v-a obligat să nu vă folosiți de notițele pe care le aveati la dvs...

SGS: Da! Fiind acuzat de mai multe fapte și tinând cont de necesitatea de a mă referi în ordine la toate acestea și la împrejurări, mi le-am schematizat pentru a fi cât mai clar. Dl judecator mi-a cerut să las acele foi deoparte, plictisit probabil de amănunte sau, posibil, cu altă intenție. Audierea mea s-a făcut și cu încălcarea normelor procedurale: mi-a obstrucționat dreptul de a face declarații complete și a procedat la cenzurarea exercitării dreptului la apărare, impunând în sarcina avocaților pledanți depunerea înainte de ședința de judecată a întrebărilor pe care intenționau să mi le adreseze în vederea lămuririi situației de fapt și acceptând sub jumătate din întrebările propuse anterior. Ceva sau cineva l-a grăbit! Dar sunt convins că vom afla, cândva, adevărul.

R: Mai aveți ceva de adăugat?

SGS: Prin modul de a administra dosarul, prin refuzul de a accepta martori și expertize, dl. judecator Bourceanu a condus spre pronunțarea unei hotărâri fundamentate pe probe false, deși a cunoscut caracterul acestora. Mi s-a refuzat aproape tot și, din ceea ce mi-a fost admis, nu cred să fi citit prea mult. Nu am vorbit despre aceste lucruri până acum, pentru că am avut încredere în Justiție. Iar astăzi, îl am din nou ca judecător pe același domn, într-un nou dosar, evident, întocmit tot pe fondul unui denunț. Însă despre acesta și modul „aleatoriu” prin care s-a ajuns să mă judece din nou, despre practicile de la instanțele constănțene, despre imparțialitatea acestora și în mod special a dlui Leonard Iustin Bourceanu, despre vizitele procurorilor la „colegii de instanță” judecători, voi vorbi altădată, cu detalii.

R: Ați fost ziarist. Elemente picante pentru cititori?

SGS: Ar fi chiar distractiv dacă n-ar fi dureros. Am avut parte în perioada în care eram arestat de surpriza de a constata că unul dintre argumentele dlui judecator a fost întemeiat pe infracțiunea de trafic de droguri (!!!?), căci și așa și-a motivat, în mod eronat, desigur, ținerea mea în arest. În alte două dăți, deși era cameră de consiliu, în sală se aflau câteva persoane dubioase, chipurile de la „control”, care au ieșit pur și simplu pe aceeași ușă cu judecătorul! Probabil securiști, câmpul tactic! Stiți că și în acest dosar, DNA a mulțumit SRI-ului - dealtfel procurorul de caz a recunoscut prin adresă oficială implicarea acestui serviciu secret. Pentru dl Bourceanu toate acestea au fost firești... Invit toți ziariștii să vadă cum ține dl. judecător audierile, și mă refer mai ales la cele în care este implicată DNA. Cum stau și așteaptă ca proștii justițiabilii și avocații zeci de ore pentru că nu există capacitatea de a gestiona și comunica măcar cu aproximație orele de audiere. Toți stau și așteaptă disciplinați să-și facă procurorii DNA, care sunt zei, timp ca să apară. Am observat că se întâmplă în mai toate cauzele, cel puțin de la Tribunalul Constanta. Am întrebat avocații de ce acceptă acest lucru; au dat din umeri - sunt prea obișnuiți cu abuzul și nu mai reacționează, deși o zi pierdută degeaba pe culoarele Tribunalului le creează pierderi însemnate. Să știți că, în lumina ultimilor 12 ani, nu-mi mai plac atât de mult Clujul și zona aceea, care au dat țării mare parte din binomul SRI-DNA, dar măcar acolo există judecători și avocați care vorbesc public pentru apărarea drepturilor cetățeanului, justițiabilului. În Constanța, NIMIC! Nici măcar avocații nu iau atitudine. Aici, CSM și Inspecția Judiciară ar avea treabă serioasă!