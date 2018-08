Județul Constanța are un nou prefect! E fost ofițer SRI!

12:23:28 / 03 August 2018

Cum !?

Nu ne interesează ce a fost și ce este, totul este să facă treabă bună pentru județul Constanța !? Dacă nu face treabă bună să plece, să vină unul care să facă ceva bun pentru oameni, că de aceea îl plătesc oamenii, ca să rezolve problemele care trebuiesc făcute și totodată rezultate pentru că sunt multe de rezolvat în acest județ și oraș Constanța care se zbate în : mizerie, indolență, este o groapă de gunoi a țării acesteia, Constanța a devenit un imens microb, o imagine dezolantă a României, un focar de infecție al României, zona de sud est a României este sub orice critică, dacă ajungi / mergi în oricare zonă a României, nu există atâta dezastru, dezamăgire, delăsare..... ! Această zonă este lăsată de izbeliște parcă intenționat și asta din cauza prefecților care au fost și nu au tras la răspundere primarii din județul Constanța, prefecții trebuiau să tragă un semnal de alarmă forurilor superioare de tot dezastrul din subordinea lor, una dintre cauze a fost și este că președintele psd-ului, dragnea liviu nicolae, se ocupă de "nepoțica" irina alexandra pentru a o crește bine, să își rezolve problemele care o frământă despre frumusețe, cosmetică și îmbunătățirea defectelor, dar toate acestea le rezolvă pe și cu bani grei de pe urma / spatele românilor care muncesc din greu pentru a satisface cerințele, nevoințele și mofturile "nepotei !? ", "strănepoatei !? " irina alexandra a lui tataie dragnea liviu nicolae !? El, dragnea liviu nicolae, cum să se mai ocupe de problemele României, când are atâââtea pe cap : nunta fiului, să o mărite pe "strănepoata" irina alexandra și care or mai urma !?