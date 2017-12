Judeţul Constanţa, pregătit să rodească

Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) a demarat la începutul acestei luni un nou program unicat în România: reînfiinţarea livezilor. “Este un alt program al CJC, privind refacerea livezilor, care a fost demarat cu un subprogram dacă îi putem spune aşa, care prevede refacerea livezilor şcolilor din mediul rural. El presupune plantarea de pomi fructiferi, meri, caişi, piersici, cireşi, pe terenurile aferente şcolilor sau pe terenurile puse la dispoziţie de primăriile care au dorit să facă parte din acest program. Astăzi (n.r. - joi) am plantat pomi fructiferi alături de copiii din Chirnogeni, Cobadin şi Independenţa, în cele trei comune fiind plantaţi peste 1500 de pomi fructiferi. Eu, de regulă, ceea ce am promis că fac am făcut. Am promis că repar 150 de cămine culturale, le-am reparat, am spus că repar 200 de dispensare, le-am reparat, am promis că vom moderniza şcolile din judeţ, am demarat un proiect şi 80% din ele sunt reabilitate. Toate acestea sunt programe ale CJC care, de fapt, ar trebui să fie o chestiune de normalitate. Dacă toţi locuitorii judeţului ar gândi la fel ca mine, ar dori să planteze măcar un pom pe an, am avea o viaţă mult mai sănătoasă, am fi mult mai apropiaţi de natură”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu. În program au fost implicaţi şi copiii din comunele unde s-au făcut plantările. “Prin acest program dorim să responsabilizăm şi copiii de la faza de a planta un pom fructifer până la cea de a-l întreţine de a-l uda, de a-i face tratamentele necesare, până rodeşte. Consider că programul are rol educativ pentru că este normal ca elevii să fie conştienţi că fiecare lucru din lumea asta trebuie să fie muncit şi îngrijit. Vom continua astfel de programe care sper să aibă efecte benefice pe termen scurt, mediu şi lung, care vor contribui la dezvoltarea şi formarea civică”, a adăugat Constantinescu. Primarul comunei Chirnogeni, Gheorghe Manta, a declarat că este un program benefic, care vine în sprijinul comunităţilor locale. “Continuăm programul CJC de plantare a pomilor fructiferi cu terenurile din comuna Chirnogeni. Roadele acestei iniţiative se vor vedea peste doi ani, când copiii vor mânca fructele proaspete din pomii pe care ei i-au plantat”, a declarat Manta. La rândul său, primarul comunei Independenţa, Cristea Gâscan, a declarat că o astfel de activitate nu a mai avut loc în Independenţa în ultimii 20 de ani. “Din nefericire, comuna Independenţa nu are o livadă sau o vie, având în această zonă şi condiţii mai vitrege în ceea ce priveşte vremea. Este o idee foarte bună a CJC. Încercăm să facem lângă toate şcolile câte o mică livadă. Pentru anul viitor vom pregăti un hectar de teren pe care să se planteze pomi fructiferi şi un hectar pentru plantare de vie. Sunt de fapt terenurile şcolii, care vor fi folosite în acest sens pentru practică, pentru că, începând de anul viitor, şcoala din Independenţa va deveni liceu tehnologic, unde dorim să învăţăm copiii tot ceea ce ştim despre agricultură”, a declarat primarul. Dacă la Independenţa şi la Chirnogeni plantările de pomi fructiferi s-au făcut în principal în curtea bisericii, la Cobadin, pomii fructiferi au fost plantaţi în curtea liceului. De la începutul programului şi până în prezent, în comunele judeţului Constanţa au fost plantaţi aproximativ 4.000 de pomi fructiferi. “Prin acest program am mai dorit să dovedim că pământul românesc rodeşte şi că nu avem nevoie de toate aceste fructe şi legume din import care sunt total nesănătoase. De asemenea prin aceste programe, dar şi prin altele pe care le derulăm prin CJC, dorim să demonstrăm că putem genera locuri de muncă şi că importurile nu fac decât să elimine locurile de muncă şi să crească numărul şomerilor”, a spus Constantinescu.