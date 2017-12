Julio Iglesias - tată la 63 de ani

Este pe cale să lanseze un nou album, dar cîntăreţul spaniol mai are un motiv de bucurie. La vîrsta de 63 de ani, Julio Iglesias va deveni tată pentru a opta oară, soţia sa, olandeza Miranda Rijnsburger, urmînd să nască în aprilie 2007. Cuplul mai are împreună patru copii: Miguel Alejandro, de 9 ani, Rodrigo de 7 ani şi gemenele Victoria şi Cristina, de 5 ani. Dintr-un mariaj anterior cu filipineza Isabel Preysler, Julio Iglesias mai are trei copii, Isabel de 35 de ani, Julio Jose, care este un model renumit, de 33 de ani şi deja celebrul cîntăreţ de muzică pop Enrique Iglesias, de 31 de ani. Julio Iglesias se vădeşte un adevărat moştenitor al tatălui său, care la vîrsta de 88 de ani a devenit tată.

Julio Iglesias este cel mai bine vîndut cîntăreţ de muzică spaniolă. Artistul a vîndut peste 250 de milioane de albume în lumea întreagă, în mai multe limbi şi a susţinut, de-a lungul carierei, peste 5.000 de concerte.