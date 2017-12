Juncker: Negocierile cu M.Britanie vor fi „foarte dificile“

Negocierile Uniunii Europene cu Marea Britanie pe tema Brexit "nu vor fi ostile", dar vor fi "foarte, foarte dificile", avertizează preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, citat de site-ul agenţiei Reuters.

Jean-Claude Juncker a declarat că i-a transmis premierului Theresa May că Uniunea Europeană "nu va avea atitudine ostilă" faţă de Marea Britanie, precizând însă că negocierile vor fi "foarte, foarte dificile".

Preşedintele Comisiei Europene a discutat telefonic cu premierul britanic după discursul rostit marţi de Theresa May.

Premierul Theresa May a semnalat marţi că Marea Britanie nu va rămâne membră a pieţei unice a Uniunii Europene, dar doreşte un acord pentru menţinerea accesului la uniunea vamală europeană.

Într-un discurs care cel mai probabil are rolul creării unor condiţii de negociere favorabile Londrei, May a afirmat: "Nu vrem o apartenenţă parţială la UE, nici o asociere cu UE, nimic care să ne lase jumătate în interiorul UE şi jumătate în afară. Nu vrem adoptarea unui model adoptat deja de alte ţări". În schimb, premierul britanic crede că va exista o perioadă de tranziţie şi vrea apartenenţa la uniunea vamală comunitară. În plus, Theresa May a semnalat că acordul pe tema Brexit va fi supus votului Parlamentului britanic, ceea ce lasă deschisă, cel puţin teoretic, posibilitatea rămânerii Marii Britanii în UE.