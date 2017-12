Juniorii săptămânii la Academia Hagi

Proiectul Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” de a recompensa cei mai buni juniori A, B, C, D şi de la Cupa Hagi-Danone pentru rezultate şi seriozitatea arătată în pregătire, a continuat şi săptămâna trecută. Marco Muscă (18 ani, născut la Timişoara), un internaţional de juniori care s-a aflat în pregătire de multe ori în pregătire şi cu echipa de seniori de la Viitorul şi chiar a debutat pentru formaţia lui Cătălin Anghel, este cel mai bun junior A al săptămânii precedente. Evoluţia din partida de campionat a juniorilor A, când a marcat primul gol al victoriei cu 2-0 în deplasare cu Dunărea Călăraşi, dar şi atitudinea din pregătiri, l-a determinat pe antrenorul Cristian Cămui să-l declare jucătorul săptămânii. „Muscă este un jucător care în general se pregăteşte tot timpul la capacitate maximă. A fost căpitanul echipei, a reuşit să-şi motiveze colegii şi să îi strângă în jurul său în jocul cu Dunărea Călăraşi“, şi-a explicat antrenorul Cristian Cămui alegerea făcută. Antrenorul Daniel Rădulescu s-a oprit în această săptămână asupra lui Andrei Luduşan, atacantul juniorilor B impresionând prin atitudine. „Atât în meciuri, cât şi în antrenamente, Luduşan a dovedit o atitudine şi o concentrare deosebită. Andrei Luduşan a avut o evoluţie foarte bună în meciul oficial al Juniorilor B de duminică, de la Călăraşi, în care a înscris de trei ori“, a afirmat Daniel Rădulescu. Juniorii C au avut şi în această săptămână doi reprezentanţi, Cristian Ene la categoria 1997, respectiv Alexandru Trancă la grupa 1998. „Ene este un caracter puternic cu valenţe de lider, a avut atitudine şi determinare atât în antrenamente, cât şi în meciul oficial cu ACSSF Farul 2010. Cred că va fi un produs al Academiei de care vom auzi în viitor“, l-a caracterizat antrenorul Vasile Mănăilă pe Cristian Ene, care are în acest sezon o medie impresionantă de peste trei goluri pe meci (31 reuşite în 10 partide). „Alexandru Trancă revenit la antrenamente cu o atitudine pozitivă, determinare totală şi a avut eficienţă maximă în tot ceea ce a făcut“, şi-a explicat antrenorul Marius Codescu alegerea făcută. La juniori D, George Acasandrei s-a dovedit cel mai bun junior al săptămânii trecute. „A fost perseverent în pregătiri, iar în ultima perioadă a dovedit o constanţă foarte bună la antrenamente. În ciuda faptului că este fundaş, Acasandrei a avut rezolvări bune atât în plan defensiv, cât şi ofensiv“, a afirmat antrenorul Nicolae Roşca. La cea mai mică dintre grupele premiate, Cupa Hagi-Danone, antrenorul Doru Carali l-a remarcat pe Sebastian Ignat. „În ultima perioadă a demonstrat că este mult mai receptiv şi concentrat la ce i se cere“, şi-a justificat acesta alegerea făcută.