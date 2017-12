Jurnaliștii Sky News riscă să ajungă la DIICOT! Ce țară vrea să discrediteze România?

Probleme mari pentru celebrul jurnalist britanic Stuart Ramsay. După ce s-a făcut de râs cu reportajul trucat în care i-a prezentat pe români drept marii „regi ai armelor" din Europa, Ramsay poate ajunge pe mâinile procurorilor antimafia. Aceștia fac cercetări privind infracțiuni contra securității naționale, în speță comunicarea de informații false, și există posibilitatea să treacă la urmărirea penală a jurnaliștilor englezi care au inițiat și conceput ancheta-cacealma. Până atunci, românii complici în acest material dau cu subsemnatul la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). Trei dintre cele cinci persoane care au legătură cu realizarea materialului Sky News au fost chemate din nou, joi, la sediul DIICOT, pentru continuarea cercetărilor. Printre cei care au mers la Parchet se numără și Aurelian Mihai Szanto, omul care a fost contactat de englezi pentru a recruta actorii care trebuiau să se dea drept traficanți de arme.

AVOCATUL PROPRIEI POVEȘTI!

Stuart Ramsay o ține pe-a lui. Iată ce a postat marele jurnalist pe Twitter: „România, încetează cu publicarea de mesaje nepotrivite, este ridicol. Nimeni nu a fost plătit. AK-urile şi puştile cu lunetă sunt militare, de vânzare. Succes! Povestea este corectă. Sfârşit de discuţie''. Altă variantă are Aurelian Mihai Szanto. „Am fost contactat prin cineva care are contacte la trustul Sky. Mi-a spus că este vorba despre un documentar pe care postul de televiziune îl face în legătură cu traficul de arme. Am avut un prieten care știam că are arme de vânătoare, l-am contactat telefonic din Anglia și l-am întrebat dacă este de acord să facem acest documentar, bineînțeles nu pe gratis. Cu o remunerație pentru actorie, pentru prezentare", a declarat miercuri Aurelian Szanto.

A FOST O CO-PRODUCȚIE RUSO-ENGLEZĂ?

Dan Mihalache, ambasadorul României în Marea Britanie, lansează teoria conspirației. „Vă invit să vedeţi cine a preluat acest reportaj pe alte site-uri şi cum a fost reflectat el. S-ar putea să fie şi implicaţii care ţin de geopolitica zonei. Dar asta e strict speculativ şi nu e rolul meu să mă exprim asupra acestor lucruri”, a afirmat ambasadorul. Jurnalista Sorina Matei spune ce nu poate Dan Mihalache: ancheta Sky News ar fi fost preluată la scurt timp de la lansare și propagată de site-uri din Rusia.

TREI ROMÂNI REŢINUŢI ÎN DOSARUL DESCHIS DUPĂ REPORTAJUL REALIZAT DE SKY NEWS

Trei bărbaţi cercetaţi în dosarul legat de reportajul realizat de postul tv britanic Sky News au fost reţinuţi de procurorii DIICOT, urmând să fie duşi vineri în faţa judecătorilor cu propunerea de arestare preventivă, anunţă DIICOT.

Pantics Levente, Pantics Csaba Atilla şi Szanto Aurelian, cel care ar fi intermediat legătura jurnaliștilor cu persoanele care apar în înregistare, au fost duşi în arestul Poliţiei Capitalei, vineri urmând să fie duşi la instanţă cu propunerea de arestare preventivă.

"Au fost reaudiaţi toţi inculpaţii, iar faţă de clientul meu, domnul Pantics Atilla Szaba, s-a luat măsura reţinerii, urmând ca mâine dimineaţă să se decidă dacă se va sesiza şi instanţa de judecată.

Deocamdată, e singurul reţinut din acest dosar, dar bănuiesc că şi ceilalţi vor fi reţinuţi. Sunt trei acuzaţii: constituire de grup infracţional organizat, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi comunicare de informaţii false", a declarat avocatul Marcel Vrabie, apărătorul unuia dintre cei reţinuţi.

Toţi cei trei români sunt acuzaţi de complicitate la "comunicarea sau răspândirea, prin orice mijloace, de ştiri, date sau informaţii false ori de documente falsificate, cunoscând caracterul fals al acestora, dacă prin aceasta se pune în pericol securitatea naţională", infracțiune pentru care riscă până la cinci ani de închisoare. De asemenea, bărbații sunt acuzați și de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și constituirea unui grup infracțional organizat.

STUART RAMSAY REITEREAZĂ CĂ REPORTAJUL SKY NEWS ESTE REAL, ÎNTREBÂNDU-SE PENTRU CE AR FI CERCETAT

Jurnalistul Sky News Stuart Ramsay a reiterat, joi seară, că reportajul despre presupuşii traficanţi de arme din România este real, întrebându-se de ce l-ar cerceta autorităţile pentru expunerea unei situaţii ilegale.

"Nu s-a făcut nicio plată; armele şi reportajul, reale; erau arme de vânzare; niciun scenariu; nicio minciună; nicio înscenare; sunt indivizi reţinuţi", a transmis Stuart Ramsay prin Twitter.

"Nu mă pot opri din râs. De ce ar putea fi pus sub acuzare cineva pentru dezvăluirea unei situaţii ilegale!? Este real. Treziţi-vă!", a adăugat Ramsay.

Conform unor surse judiciare citate de MEDIAFAX, în dosarul deschis în urma difuzării reportajului Sky News anchetatorii vor face cercetări privind infracțiuni contra securității naționale, procurorii luând în calcul extinderea anchetei asupra jurnaliștilor britanici. Doi dintre cei trei bărbaţi cercetaţi în dosarul legat de reportajul realizat de postul tv britanic Sky News au fost reţinuţi de procurorii DIICOT, urmând să fie duşi vineri în faţa judecătorilor cu propunerea de arestare preventivă.

AMBASADA ROMÂNIEI LA LONDRA CERE SKY NEWS SĂ DIFUZEZE REZULTATELE ANCHETEI DIICOT

Ambasada României în Marea Britanie a trimis o nouă scrisoare postului de televiziune Sky News prin care cere difuzarea în condiţii similare reportajului despre traficanţi de arme din România a rezultatelor anchetei DIICOT, potrivit unui comunicat de presă emis joi.

"În continuarea demersurilor întreprinse pentru asigurarea unei informări corecte și complete a publicului și stabilirea adevărului în cazul reportajului Criminal Gang Selling Military Weapons, în care se prezintă presupuşi traficanţi de arme din România, Ambasada României la Londra a transmis Sky News o nouă scrisoare în care solicită postului britanic de televiziune să transmită, în condiții de difuzare similare reportajului în cauză, elementele care vor rezulta din ancheta desfăşurată de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – DIICOT", potrivit sursei citate.

Misiunea diplomatică de la Londra informează televiziunea britanică aupra concluziilor preliminare ale anchetei DIICOT, din care reiese că informaţiile din reportaj sunt false, lucru care afectează imaginea României.

Potrivit sursei citate, "în mesajul său, Ambasada informează asupra concluziilor preliminare ale anchetei DIICOT privind caracterul fals al afirmațiilor din reportaj și arată că acuzațiile aduse de autor induc în spațiul public semne de întrebare, concluzii și neadevăruri care impietează fără nici un temei asupra imaginii României".

Premierul Dacian Cioloş a declarat joi la Sibiu că atitudinea Sky News în ce priveşte reportajul despre presupusul trafic ilegal cu arme de foc din România i se pare "inadmisibilă" şi a transmis ambasadorului României la Londra că vrea "o poziţie".

"Am luat legătura cu domnul ambasador de la Londra, a şi spus public iniţiativele pe care le-a avut . (...) Eu am transmis că vreau să luăm o poziţie, deoarece cred că e inadmisibil să ai astfel de atitudini din partea unei prese care este liberă", a declarat Cioloş.

"Misiunea noastră e să punem lucrurile în bună ordine pentru opinia publică din Marea Britanie. Autorităţilor le-am explicat deja şi au înţeles", a declarat miercuri Dan Mihalache.

Au mințit poporul cu televizorul! Plătiți ca să devină traficanți de arme!