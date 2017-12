Kahn se va retrage cel mai tîrziu în 2008

Portarul echipei Bayern Munchen, Oliver Kahn, a anunţat, într-un interviu acordat publicaţiei Kicker, că se va retrage din activitate cel mai tîrziu în 2008, cînd îi expiră contractul cu clubul bavarez. Portarul lui Bayern a admis că este posibil să renunţe la activitatea fotbalistică în 2007, însă numai în cazul în care va cîştiga Liga Campionilor. "Am contract pînă în 2008 şi apoi nu mă mai pot imagina jucînd fotbal", a spus Kahn, a cărui retragere va avea loc probabil în acelaşi an cu cea a actualului titular în poarta Germaniei, Jens Lehmann. Totuşi, Kahn a menţionat că şi-ar putea grăbi retragerea. "Am un instinct bun pentru momentul în care trebuie să mă retrag, iar acesta se va produce dacă vom cîştiga Liga Campionilor în 2007. În acest caz, primesc trofeul, mă duc acasă şi nu mă mai întorc", a afirmat Kahn.