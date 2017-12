Kevin Costner, la o vârstă impresionant de... rotundă!

Actorul american Kevin Costner a împlinit 60 de ani duminică, 18 ianuarie. De-a lungul carierei sale, el a cunoscut atât gustul dulce al succesului, cât și frisoanele eșecului, a fost unul dintre bărbații cei mai frumoși din lume și are propria trupă de muzică. Acum, la cei 60 de ani pe care nu îi arată, revine cu forțe noi în cinematografie. Anul trecut, a jucat în patru filme, dintre care trei au fost deja lansate: ”Jack Ryan: Shadow Recruit”, ”3 Days to Kill” și ”Draft Day”. ”Black and White”, următoarea sa apariție cinematografică, a fost prezentată la mai multe festivaluri, dar nu va fi difuzată pe marile ecrane din SUA până la 30 ianuarie, în timp ce, la 20 februarie, Kevin Costner va lansa ”McFarland”, un film ce revine la una din temele cele mai dragi lui, sportul.

Născut la 18 ianuarie 1955, la Lynnwood, California, Kevin Costner a lucrat inițial în marketing, deși făcuse și cursuri de actorie. Totul s-a schimbat când s-a întâlnit întâmplător cu celebrul Richard Burton, în timpul unui zbor din Mexic, care l-a sfătuit să se dedice complet actoriei, dacă aceasta este ceea ce-și dorește. Kevin Costner a câștigat două premii Oscar pentru filmul ”Dances with Wolves”, la categoriile cel mai bun film și cel mai bun regizor, în 1991, un Glob de Aur pentru cel mai bun regizor, cu același film, și un Glob de Aur pentru cel mai bun actor dintr-o miniserie sau film TV, pentru rolul interpretat în ”Hatfields & McCoys”, în 2013. În ciuda premiilor care îi recunosc valoarea, Kevin Costner se bucură și de faptul că este și unul dintre cei mai nominalizați actori la Zmeura de Aur, care se acordă celor mai proaste filme și celor mai slabe performanțe actoricești. El a câștigat de trei ori Zmeura de Aur până acum și a fost nominalizat de zece ori pentru actorie, regie sau producție.