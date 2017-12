Khloe Kardashian nu mai divorţează

Khloe Kardashian a anulat procedura de divorţ de soţul ei, jucătorul de baschet Lamar Odom, miercuri, la o săptămână după ce sportivul american şi-a pierdut cunoştinţa şi a intrat în comă, la Las Vegas. Site-ul TMZ.com, revista ”People” şi postul de televiziune E!, care difuzează reality-show-ul „Keeping Up With the Kardashians“, au anunţat că avocatul starletei Khloe Kardashian a cerut unui judecător din Los Angeles, miercuri, să retragă cererea de divorţ semnată de ambele părţi la începutul acestui an şi care aştepta pronunţarea finală a instanţei.

Khloe Kardashian, în vârstă de 31 de ani, şi Lamar Odom, de 35 de ani, s-au despărţit în 2014, după o căsnicie de patru ani, însă, în ciuda acestui fapt, starleta TV a fost o prezenţă constantă în camera de spital a sportivului american, internat de urgenţă după ce a fost descoperit în stare de inconştienţă într-un bordel din Nevada, săptămâna trecută. Khloe Kardashian a publicat, marţi, un mesaj pe site-ul ei personal în care a spus că Odom face progrese incredibile în drumul său spre recuperare, mulţumind, de asemenea, fanilor şi membrilor echipei medicale, pentru sprijinul acordat în această perioadă, despre care starleta de reality-show a spus că a reprezentat ”o săptămână incredibil de dificilă”.

Săptămâna trecută, prognosticul în privința șanselor de recuperare ale lui Lamar era destul de pesimist, acesta fiind ținut în viață doar de aparate. Sportivul a suferit o serie de accidente vasculare cerebrale în timp ce se afla într-un bordel din Las Vegas și se afla sub influența unor suplimente din plante pentru îmbunătățirea performanțelor sexuale, dar și după ce consumase cocaină. Lamar a fost transferat luni, cu elicopterul, de la Las Vegas la Los Angeles, iar acum a ieșit din comă, respiră fără aparate, a deschis ochii și chiar a reușit să spună câteva cuvinte. Lamar Odom este dublu campion al NBA, liga profesionistă de baschet din SUA, dar în ultimii ani nu a mai evoluat din cauza dependenței de droguri.

Citește și:

Khloe Kardashian şi Lamar Odom, în pragul divorţului

Kim Kardashian este din nou însărcinată

Colecție vestimentară Kim Kardashian, lansată în Brazilia

Kim Kardashian şi-a botezat fiica în Ierusalim

Obama şi Daniel Craig urăsc familia Kardashian

Kim Kardashian a creat o colecţie de haine pentru bebeluşi