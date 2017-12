Reprezentanţii Centrului Român pentru Copii Dispăruţi - Focus, alături de Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, lansează astăzi, primul kit de raportare a pornografiei infantile pe internet. Cu ocazia Zilei Internaţionale a Siguranţei pe Internet, membrii Focus vorbesc copiilor despre raportarea conţinuturilor ilegale sau dăunătoare pe internet, kit disponibil pe site-ul www.safernet.ro. Acesta este destinat utilizatorilor de internet care doresc să ajute la curăţirea mediului online prin raportarea imaginilor cu conţinut ilegal sau dăunător copiilor. Kit-ul constă într-un tutorial video despre felul în care se raportează conţinutul online cu caracter ilegal sau dăunător copiilor la hotline-ul www.SaferNet.ro şi un document explicativ despre tipurile de materiale digitale ce pot să fie raportate. „Din ce în ce mai mulţi copii au acces nelimitat şi necondiţionat la internet. La un an de la lansarea site-ului www.safernet.ro, facem un pas înainte şi oferim utilizatorilor de internet un kit de raportare a materialelor care conţin pornografie infantilă”, a spus Mihaela Geoană, preşedintele Focus. Potrivit statisticilor din 2008 - „Child Pornography and Sexual Exploatation of Children Online” (Pornografie infantilă şi exploatarea sexuală online a copiilor), numărul de accesări a imaginilor pornografice cu copii de pe internet se situează în jurul a peste un milion, iar un singur site conţinând imagini pornografice cu copii poate avea lunar aproximativ un milion de accesări. Eurobarometrul Comisiei Europene din decembrie 2008 şi un studiu Sigur.info din februarie 2010 arată că 60% dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 17 ani sunt contactaţi prin intermediul internetului de pedofili şi 40% răspund la aceste apeluri. În România, peste 90% dintre adolescenţi utilizează internetul pentru socializare, dintre aceştia 18% afirmând că transmit informaţii personale pe internet către alte persoane, iar 14% discută cu necunoscuţi.