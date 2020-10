Klaus Iohannis: Alegerile trebuie să aibă loc la termen

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că alegerile parlamentare trebuie să aibă loc la termen, adică pe 6 decembrie.

Șeful statului a subliniat că e important ca România să aibă un Parlament funcțional, într-o perioadă care se anunță grea

Trebuie să fim cu toții onești față de cetățeni și să spunem lucrurilor pe nume, cu maximă transparență: actuala situație epidemiologică este îngrijorătoare, dar pandemia nu va lua sfârșit – mă tem – nici în ianuarie, nici în februarie sau martie anul viitor, așa cum fals lasă să se înțeleagă cei care susțin amânarea alegerilor.

Cele mai importante declarații ale lui Klaus Iohannis:

Mâine va fi ultima zi în care se vor depune candidaturile pentru parlamentare

Vreau să fie clar, pentru că am observat că unii politicieni propagă cu ideea că unii vor neapărat alegeri

Alegerile parlamentare sunt esențiale nu ca obiectiv in sine, si pentru că reprezintă singura optiune democratică validă, care să ne permită să avem un nou parlament reprezentativ

Alegerile parlamentare nu trebuie amânate pentru ca un partid sau altul să se simtă mai bine pregătit

Este fundamental pentru modul in care vom gestiona la începutul anului viitor pandemia

Pandemia nu va lua sfârșit nici in ianuarie, nici in februarie, nici in martie, așa cum lasă de inteles cei care vor amânarea alegerilor

Mandatul parlamentarilor se termină pe 20 decembrie. După această dată, parlamentarii pot vota doar legi simple, nu și legi organice

Ar fi catastrofal pentru români să nu avem parlament funcțional

Procesul de votare nu presupune probleme majore

Campania electorală presupune măsuri drastice

Nu poate fi vorba în acest an de adunări populare, de mitinguri

Dacă se respectă cu strictețe măsurilor vom putea avea o viață normală