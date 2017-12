Konta dezgroapă securea războiului

Turneul de tenis de la Wimbledon, al treilea de Grand Slam al anului, turneu dotat cu premii în valoare totală de 31,6 milioane de lire sterline, şi-a desemnat luni sfert-finalistele din turneul de simplu feminin. Marţi, în al treilea meci programat pe terenul central, nu mai devreme de ora 17.30, va avea loc întâlnirea Simona Halep (România, 2 WTA) - Johanna Konta (Marea Britanie, 7 WTA). Un duel special, mai ales după ce Konta a declarat înaintea partidei de marţi că Simona nu ştie cum s-a simţit ea după incidentul din partida de FED Cup, de la Mamaia.

În schimb, Simona Halep a spus că este pregătită să depăşească orice obstacol pentru a ajunge în semifinale la All England Club, ceea ce ar însemna atingerea unei performanţe extraordinare, ocuparea primei poziţii în ierarhia WTA.

„Nu am jucat niciodată contra Johannei Konta pe iarbă. Va fi foarte dificil, dar cred că sunt pregătită. Nu am nicio problemă cu faptul că publicul englez va fi împotriva mea. Mă aştept la asta. Mă simt concentrată, puternică şi încrezătoare, am luat fiecare meci în parte până la partida cu Konta. În Fed Cup, nu a fost un meci prea grozav contra Johannei”, a declarat Simona Halep după victoria din optimile de finală, 7-6 (7/3), 6-2 cu Victoria Azarenka.

Programul partidelor din sferturi - marţi, 11 iulie

ora 15.00: Garbine Muguruza - Svetlana Kuznetsova

ora 16.00: Venus Williams - Jelena Ostapenko

ora 16.30: Magdalena Rybarikova - Coco Vandeweghe

ora 17.30: SIMONA HALEP - Johanna Konta

Rezultatele din optimi au fost următoarele -

Agnieszka Radwanska (Polonia, 10 WTA) - Svetlana Kuznetsova (Rusia, 8 WTA) 2-6, 4-6

Jelena Ostapenko (Letonia, 13 WTA) - Elina Svitolina (Ucraina, 5 WTA) 6-3, 7-6 (8/6)

Magdalena Rybarikova (Slovacia, 87 WTA) - Petra Martic (Croația, 135 WTA) 6-4, 2-6, 6-3

Angelique Kerber (Germania, 1 WTA) - Garbine Muguruza (Spania, 15 WTA) 6-4, 4-6, 4-6

Ana Konjuh (Croația, 29 WTA) - Venus Williams (SUA, 11 WTA) 3-6, 2-6

Johanna Konta (Marea Britanie, 7 WTA) - Caroline Garcia (Franța, 22 WTA) 7-6 (7/3), 4-6, 6-4

Coco Vandeweghe (SUA, 25 WTA) - Caroline Wozniacki (Danemarca, 6 WTA) 7-6 (7/4), 6-4

Simona Halep (România, 2 WTA) - Victoria Azarenka (Belarus, locul 683 WTA) 7-6 (7/3), 6-2

Citește și:

Victorie superbă pentru Simona Halep la Wimbledon

Sorana Cîrstea, în lacrimi la finalul duelului cu Mattek-Sands

Halep, în fața sferturilor la Wimbledon