Kusturica, Gibson şi Andrei Tănase, în competiţia Festivalului de la Veneţia. Vezi lista completă!

Filme regizate de Mel Gibson, Tom Ford, Pablo Larrain, Antoine Fuqua şi Damian Chazelle, dar şi cele mai noi pelicule ale autorilor de renume internaţional Emir Kusturica, Francois Ozon şi Wim Wenders au fost selecţionate în competiţia oficială a celei de-a 73-a ediţii a Festivalului de Film de la Veneţia, ce se va desfăşura între 31 august şi 10 septembrie.

PRIMA NOAPTE

De asemenea, filmul "Prima noapte / First Night", scris și regizat de Andrei Tănase, va concura pentru cel mai bun scurtmetraj în secțiunea Orizzonti a Festivalului de la Veneția, fiind singurul titlu românesc inclus anul acesta în competiție.

Secțiunea Orizzonti (cu subsecţiunile: Lungmetraje şi Scurtmetraje) este rezervată filmelor care inovează și acordă o atenție specială descoperirii de talente în cinema, se explică în comunicatul Libra Film Productions. "Prima noapte" concurează cu alte 15 scurtmetraje pentru premiu, potrivit publicaţiei "Il Caffè Vitruviano Magazine". Intriga filmului este scurtă, însă complicațiile ei sunt multiple. Ziua de naștere a lui Alex se apropie, iar tatăl său, Călin, i-a pregătit o surpriză specială: prima noapte de dragoste cu o fată. În distribuție sunt tinerii actori Alfredo Minea și Cristiana Luca, alături de Mimi Brănescu și Elvira Deatcu. "Prima noapte" este un film independent, realizat fără sprijinul Centrului Național al Cinematografiei. Scenariul a fost înscris în 2014 la cele două concursuri de proiecte organizate de CNC, dar nu a primit finanțare. Filmul este co-produs de Deutsche Exotik Filmproduktion GmbH, Libra Film Productions, Commitet și ARTE / SWR Germania. În aceeași formulă de co-producție, Andrei Tănase a mai regizat "Claudiu și crapii" (2014) și "Vacanța la țară" (2015). Imaginea filmului este semnată de Barbu Bălășoiu ("Sieranevada").

În anii trecuţi, în selecţia festivalului de la Veneţia s-au regăsit filmele "Spotlight", "Birdman" sau "Gravity", care au fost recompensate apoi cu mai multe premii Oscar. Jurnaliştii de la „Variety“ speculează că filmele ce vor fi proiectate în legendarul cinematograf Lido vor fi şi în cursa pentru premiile Oscar.

MEL GIBSON IS BACK!

Filmul regizat de Mel Gibson, intitulat “Hacksaw Ridge”, îl are protagonist pe Andrew Garfield, care joacă rolul unui medicului militar Desmond T. Doss din al Doilea Război Mondial, despre care se spune că n-a purtat niciodată armă.

Filmul celebrului designer Tom Ford “Nocturnal Animals” este un thriller despre scena artistică din Los Angeles şi despre crima organizată din Texas. Actriţa Natalie Portman joacă în două dintre filmele ce vor fi proiectate la Veneţia: mult aşteptatul "Jackie", un film biografic despre Jacqueline Kennedy Onassis, regizat de Pablo Larrain, şi “Planetarium”, de Rebecca Zlotowski, despre două surori care au abilitatea de a comunica cu spiritele celor morţi. "Voyage of Time", ultimul film al lui Terrence Malick, ce va fi povestit de Cate Blanchett în voice-off, a fost descris drept o "celebrare a universului, despre timp, de la începuturi până la colapsul final".

Alt film din competiţie este “The Bad Batch”, regizat de irano-americanca Ana Lily Amirpour, în care joacă Jim Carrey şi Keanu Reeves. Pelicula este o poveste de dragoste distopică ce se petrece în deşertul din Texas.

KUSTURICA, REGIZOR ŞI ACTOR

“On The Milky Road”, filmul lui Emir Kusturica, în care joacă regizorul însuşi, este povestea unui bărbat în trei perioade ale vieţii sale, inclusiv o vreme în care este lăptar pe timpul războiului şi are o relaţie pasionantă cu o femeie ce este interpretată de Monica Bellucci.

Wim Wenders vine în acest an la Veneţia cu o peliculă filmată în 3D, intitulată “The Beautiful Days of Aranjuez” , bazată pe o piesă de teatru scrisă de Peter Handke. Filmul este despre o conversaţie dintre un bărbat şi o femeie pe tema iubirii.

Prezentăm integral selecţia completă a Festivalului de Film de la Veneţia pentru cele mai importante secţiuni, precum şi regizorii care le-au realizat:

În competiţie

“The Bad Batch”, Ana Lily Amirpour

“Une Vie”, Stephan Brizé

“La La Land”, Damien Chazelle

“The Light Between Oceans”, Derek Cianfrance

“El ciudadano ilustre”, Mariano Cohn, Gaston Duprat

“Spira Mirabilis”, Massimo D’Anolfi, Martina Parenti

“The Woman Who Left”, Lav Diaz

“La region salvaje”, Amat Escalante

“Nocturnal Animals”, Tom Ford

“Piuma”, Roan Johnson

“Paradise”, Andrei Konchalovsky

“Brimstone”, Martin Koolhoven

“On the Milky Road”, Emir Kusturica

“Jackie”, Pablo Larrain

“Voyage of Time”, Terrence Malik

“El Cristo ciego”, Christopher Murray

“Frantz”, Francois Ozon

“Questi Giorni”, Giuseppe Piccioni

“Arrival”, Denis Villenueve

“The Beautiful Days of Aranjuez”, Wim Wenders

În afara competiţiei

Special Event

“The Young Pope” (episoadele 1, 2), Paolo Sorrentino

Secţiunea "Ficţiune"

“The Bleeder”, Philippe Falardeau

“The Magnificent Seven”, Antoine Fuqua

“Hacksaw Ridge”, Mel Gibson

“The Journey”, Nick Hamm

“A jamais”, Benoit Jacquot

“Gantz:O”, Yasushi Kawamura

“The Age of Shadows”, Kim Jee woon

“Monte”, Amir Naderi

“Tommaso”, Kim Rossi Stewart

Secţiunea "Non-Ficţiune"

“Our War”, Bruno Chiaravallotti, Claudio Jampaglia, Benedetta Argentieri

“I Called Him Morgan”, Kasper Collins

“One More Time with Feeling”, Andrew Dominik

“Austerlitz”, Sergei Loznitsa

“Assalto al cielo”, Francesco Munzi

“Safari”, Ulrich Seidl

“American Anarchist”, Charlie Siskel

Secţiunea "Horizons"

“Tarde para la ira”, Raul Arevalo

“King of the Belgians”, Peter Brosens, Jessica Woolworth

“Through the Wall”, Rama Burshtein

“Liberami”, Federica Di Giacomo

“Big Big World”, Reha Erdem

“Gukuroku”, Ishikawa Kei

“Maudit Poutine”, Karl Lemieux

“Sao Jorge”, Marco Martins

“Dawson City: Frozen Time”, Bill Morrison

“Reparer les vivants”, Katell Quillevere

“White Sun”, Deepak Rauniyar

“Malaria”, Parviz Shahbazi

“Kekszakallu”, Gaston Solnicky

“Home”, Fien Troch

“Die Einsiedler”, Fien Troch

“Il più grande sogno”,

“Boys in the Trees”, Nicholas Verso

“Bitter Money”, Wang Bing

Special Out-Of-Competition Screening

“Dark Night”, Tim Sutton

“Planetarium”, Rebecca Zlotowski

Secţiunea "Cinema in the Garden"

“Inseparables”, Marcos Carnevale

“Franca: Chaos and Creation”, Francesco Carrozzini

“In Dubious Battle”, James Franco

“The Net,” Kim Ki-duk

“Summertime”, Gabriele Muccino

“The Secret Life of Pets”, Chris Renaud, Yarrow Cheney

“Robinu”, Michele Santoro

“My Art”, Laurie Simmons.