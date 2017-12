La un pas de a fi îngropaţi sub dărîmături

Trei persoane au scăpat fără nicio zgîrietură după ce zidul casei în care locuiau s-a prăbuşit din cauza unor lucrări de construcţie efectuate la temelia imobilului. Incidentul a avut loc vineri după amiază, pe bulevardul Tomis, în zona peninsulară a Constanţei. Autorităţile au fost sesizate prin intermediul numărului unic 112. Primii care au ajuns la locul evenimentului au fost pompierii. „Echipele de intervenţie au ajuns imediat şi pentru că exista pericolul prăbuşirii întregului imobil, prima măsura a fost evacuarea persoanelor. Apoi am oprit apa, tensiunea electrică şi am scos din imobil cinci butelii. Din fericire, nu au existat victime“, a declarat sg. maj. Paula Anghel, purtătorul de cuvînt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea“. Familia care locuieşte în clădirea afectată susţine că de nenumărate ori i-a avertizat pe muncitori că au săpat prea aproape de temelia imobilului, însă aceste reclamaţii au fost ignorate. „Eu le-am mai zis că prea sapă pînă jos, dar ei au spus că nu este nicio problemă. Casa asta are 94 de ani. Înainte cu doar cîteva minute, nepotul cel mare a venit şi mi-a spus că mă cheamă o vecină afară. Am ieşit pe balcon şi în acel moment am văzut mai mulţi oameni adunaţi în faţa casei care au început să ţipe să ies afară. Mi-am luat nepoţii şi am ieşit imediat afară. Cînd am ajuns în stradă am auzit în spatele meu o bubuitură puternică. Căzuse tot peretele din spate“, a povestit Ioana Lungu, un chiriaş din clădire. Din cauza lucrărilor efectuate, şi celelalte imobile din apropiere au de suferit. „S-a crăpat toată casa de sus pînă jos. M-am rugat zi de zi de ei să oprească lucrările. Îmi este frică să mai dorm în casă. Cred că lovesc intenţionat temeliile“, a declarat Maria Ivan. Din cîte se pare, clădirea al cărui perete s-a prăbuşit era închiriată de familia Lungu de la Regia Autonomă de Explotare a Domeniului Public şi Privat. Directorul Direcţiei Corp Control din cadrul Primăriei Constanţa, Ionuţ Pripişi, a declarat că, momentan, lucrările erau sistate din cauza descoperirii unor vestigii arheologice. Pripişi a adăugat că familia care a rămas sub cerul liber va fi cazată într-un apartament închiriat de firma care a efectuat lucrările de excavare. Totodată, directorul Regiei Autonome de Explotare a Domeniului Public şi Privat Constanţa, Radu Babuş, a menţionat că, deşi foarte multe clădiri revendicate din zona peninsulară prezintă risc seismic ridicat, din cauza situaţiei juridice incerte, nici primăria şi nici proprietarii care au cerut retrocedarea nu pot face lucrări de reparaţie pînă cînd instanţa de judecată nu va da o soluţie definitivă.