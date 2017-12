Lacune grave de securitate pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, dovedite de un jurnalist sub acoperire

Un jurnalist israelian a dovedit lacunele din sistemul de securitate al aeroportului din Tel Aviv, plantând 12 bombe false la bordul tot atâtor aeronave de pasageri, în timp ce lucra la o firmă subcontractoare de curățenie, în baza cărții de identitate a unui prieten! În replică la dovezile prezentate conducerii aeroportului, bărbatul a fost acuzat pentru... substituirea unui angajat public! Jurnalistul David Suleiman a venit la aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, considerat unul dintre cele mai sigure din lume, și a spus că are nevoie de un loc de muncă. ”Interviul pentru job a ținut doar 2-3 minute, am semnat câteva documente și asta a fost tot. Nu întrebări, nu nimic. A durat o lună ca să fiu instruit în materie de securitate, în schimb”, a declarat Suleiman reporterilor de la Russia Today. După ce a trecut toate testele de securitate, bărbatul a fost angajat în baza cărții de identitate a unui prieten, la serviciile de curățenie asigurate de o firmă subcontractoare. Asta s-a întâmplat în ciuda faptului că Suleiman e chel, iar prietenul lui, Tamir, de a cărui carte de identitate s-a folosit la angajare, are părul des și stufos! Suleiman s-a filmat în timp ce se afla la bordul avioanelor de pasageri, acționând în mod intenționat dubios, doar-doar va atrage atenția serviciilor de securitate. Nimic nu s-a petrecut, astfel încât jurnalistul sub acoperire a pus 12 cutii de suc aparent transformate în bombe artizanale la bordul tot atâtor aeronave de pasageri. Totul a fost filmat de el, pentru a putea fi prezentat ca probă conducerii aeroportului, în privința securității aeronavelor și aeroportului Ben Gurion în general. Cutiile folosite pentru a sugera prezența unor bombe artizanale la bord imitau perfect dispozitivul exploziv improvizat folosit de gruparea teroristă Stat Islamic la detonarea avionului rusesc de pasageri Metrojet Airbus A321 în octombrie 2015.

David Suleiman a declarat că a vrut să verifice dacă acțiunea teroristă a SI ar putea fi repetată pe Ben Gurion, unul dintre cele mai sigure aeroporturi din lume. Din păcate, a constatat că o acțiune teroristă poate avea loc fără probleme, în două zile deja ascunsese nouă așa-zise bombe la bordul unor aeronave, le-a declarat el celor de la Russia Today: ”În momentul în care am început să lucrez la curățenia aeroportului, am realizat că nu am nevoie de nimic pentru a ascunde cutiile utilizate pe post de bombe artizanale de teroriști. Am luat cutiile într-o pungă de plastic, mi-am pus combinezonul de lucru și am urcat cu punga la bordul aeronavelor“. Mai mult decât atât, chiar în prima zi de muncă, i s-a cerut să predea arma aparținând unui pasager către însoțitorul de bord al unei curse, deci din prima zi a avut și acces la o armă, chiar dacă nimeni nu știa mare lucru despre el. Chiar dacă făcea parte din personalul de curățenie, încă din prima zi a avut acces și în cabina piloților, dar și pe pistele de decolare, acest lucru fiind interzis, conform regulamentelor aeroportuare. S-a plimbat nestingherit prin toate cotloanele aeroportului și nimeni nu a verificat dacă are un permis să facă asta. În interviul acordat Russia Today, Suleiman a mai spus că a reușit să introducă o cutie de suc aparent transformată în bombă artizanală chiar în lada frigorifică pentru înghețată de la sediul companiei aeriene El Al, din incinta aceluiași aeroport Ben Gurion, însă presa israeliană nu a relatat despre acest subiect. Potrivit ”The Times” din Israel, Pini Shiff, fostul șef al securității de pe Ben Gurion, s-a plâns că toate nepotrivirile enumerate de Suleiman în privința angajării sale în baza buletinului unui prieten cu care nici măcar nu semăna ar fi trebuit sesizate imediat de agenții de securitate și că întreaga situație filmată de jurnalist acolo este deosebit de gravă. Totuși, nu există informații cu privire la reacția conducerii aeroportului și la eventualele măsuri de securitate luate în urma acestor dezvăluiri.