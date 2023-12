Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman" ConstanțaorganizeazăMarți, 21 noiembrie 2023, ora 18:00,lansareacărții Regelui Iacob I al Angliei,„Daemonologie"(Editura Napoca Star, 2023), în traducereaconf. univ. dr. Costel Coroban.

Costel Coroban este licențiat în istorie și conferențiar universitar la Facultatea de Litere a Universității „Ovidius", autor al unor cărți remarcabile atât în engleză, cât și în română:„The Great War and Scottish Nurses' Diaries.A World of Distant Rumbling"(2019),„Ideology and Power in Norway and Iceland, 1150-1250"(2018),„Potârnichile Gri. Spitalele Femeilor Scoţiene în România 1916-1917",cu o prefaţă redactată de Excelenţa Sa Martin Harris, Ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti,„Mișcarea iacobită din Marea Britanie 1688-1746"(2011),„Politică şi alegeri în Anglia de la Glorioasa Revoluţie la Marea Reformă 1688-1832"(2010).

Carteade față este unul dintre cele mai cunoscute tratate de daemonologie ale Evului Mediu, bucurându-se de autoritatea persoanei regale și pe o temă populară în epocă. Discuția îi aparține tot unui învățat și cartea ia forma unui dialog platonician, modelul prestigios pe care-l invocă autorul ei. Suntem în fața unui document istoric, dar și a unei dezbateri de idei, care oricât de absurdă ni se pare astăzi, avea pe atunci prestigiul actualității și argumentul necesității, autorul fiind deopotrivă și un legislator. „Vânătoarea de vrăjitoare" în sens figurat nu este străină de epoca în care trăim, stigmatizarea unor categorii sociale, minorități sau etnii după criterii de rasă sau clasă au făcut obiectul celor două mari direcții totalitare ale secolului XX, nazismul și comunismul, ambele beneficiind de argumente pseudoștiințifice, teoriile rasiale sau legile imuabile ale istoriei, în vederea unor proiecte genocidare. Într-un fel, putem citi această carte din perspectiva istoriei recente, urmărind deriva argumentelor și felul în care ele se pot întoarce împotriva societății chiar atunci când pretind că servesc binele comun.

Cartea va fi prezentată de cătreprof. univ. dr. habil Angelo Mitchievici, managerul Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman" Constanța șiconf. univ. dr. Lucia Opreanu, prodecanul Facultății de Litere a Universității„Ovidius" Constanța, în prezența traducătorului,conf. univ. dr. Cornel Coroban.