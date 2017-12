Lansări la Media Music Awards

O nouă gală Media Music Awards are loc joi seară, în Piaţa Mare din Sibiu. Cu această ocazie, publicul va afla cine sunt cei mai în vogă artişti ai momentului. Trofeele Media Music Awards se acordă pe baza difuzărilor media din ultimul an, monitorizate de Media Forest, instituţie ce contorizează apariţiile radio şi TV. Biletele pentru această gală se pot achiziţiona din magazinele Diverta din Maritimo şi City Park Mall din Constanţa, de la Sala Palatului din Bucureşti, cât şi de pe site-ul myticket.ro. Preţurile variază în funcţie de categorie, între 20 şi 80 de lei.

La ediţia din acest an, Elena Gheorghe le-a promis fanilor un moment deosebit, prin care îşi va lansa oficial noul single, „Până dimineaţă”, cu tot cu videoclip. În cadrul aceleiaşi seri îşi vor mai lansa noile single-uri şi Delia şi Andreea Bănică. Pe covorul verde vor ajunge artiştii ce vor cânta pe scenă şi vor fi apoi premiaţi. Printre aceştia se numără Holograf, Andra, Vama, Smiley, Alex Velea, Connect-R, Corina, LaLa Band, Vunk, Elena Gheorghe, Voltaj, Andreea Banică, What’s Up, Cabron, Anda Adam, Deepcentral, Guess Who, Puya, Maximilian, Grasu XXL, Zdob şi Zdub, Delia, Fly Project şi... Faydee.