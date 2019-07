Laurenţiu Toma, ultimul mohican din echipa HCM-ului, se retrage

După George Buricea, un alt nume important din handbalul constănţean a decis să se retragă din activitatea competiţională. Este vorba de Laurenţiu Toma, căpitanul formaţiei HC Dobrogea Sud Constanţa, care a făcut miercuri acest anunţ, într-o conferinţă de presă desfăşurată la Sala Sporturilor şi la care a mai participat Nurhan Ali, managerul general al HCDS.

O viaţă dedicată handbalului este cea mai bună caracterizare a întregii activităţi sportive a lui Laurenţiu Toma, cel care a devenit constănţean prin adopţie, pentru echipa orașului de la ţărmul mării jucând neîntrerupt din 1999.

„Orice poveste are un sfârșit. Am decis să mă retrag. Motivele nu sunt grave, dar n urma analizalor medicale unele rezultate nu sunt foarte bune, nu e ceva grav, astfel că am decis să mă alătur colegilor mei din conducerea clubului. O spun cu tristețe, cu durere, pentru că s-au împlinit douăzeci de ani de carieră într-un singur oraș. Am dat totul pentru club, pentru oraș, pentru acești oameni minunați care au fost alături de noi și la bine și la rău. A fost o decizie destul de grea. Sunt convins că sunt la început de drum și am foarte multe de învățat. Vreau să am o carieră de vicepreședinte așa cum am avut-o și ca jucător. Și să fie ca HCDS să devină un club cu o istorie așa cum a fost HCM. Sperăm să realizăm lucruri bune. Pot spune că mă retrag în glorie, am obținut foarte multe trofee, iar retragerea coincide cu meciurile pe care le-am avut în Caraibe sub conducerea lui Didier Dinart”, a declarat Laurenţiu Toma, care a adăugat că nu știe cine va prelua banderola de căpitan, decizia urmând să-i aparțină antrenorului Zonko Sundovski. În privința unui meci retragerere, Laurențiu Toma a anunțat că va discuta și cu George Buricea pentru a se reuși organizarea unei astfel de partide.

„Pentru mine este o zi destul de tristă, pentru că odată cu retragerea lui Tomiță se încheie o etapă istorică a ceea ce a însemnat HCM Constanța, cea mai galonată echipă de club istoria Constanței. După Stănescu și Buricea a venit rândul ultimului mohican să-și anunțe retragerea. Performanțele HCM-ului cu greu vor mai putea fi egalate. Golul pe care îl lasă Tomiță va fi greu de umplut”, a spus și Nurhan Ali.

În vârstă de 38 de ani, Laurențiu Toma este cetățean de onoare al orașului Constanţa, pentru care a câștigat nouă titluri de campion, de şapte ori Cupa României şi de trei ori Supercupa României. În 2009 a fost desemnat cel mai bun handbalist român al anului.

După retragerea din activitatea competiţională, Laurențiu Toma va ocupa funcţia de vicepreședinte în cadrul HC Dobrogea Sud, clubul pe care l-a înființat alături de George Buricea și Ionuț Rudi Stănescu.