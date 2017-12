Lăzăroiu îl vede pe Băsescu premier în 2016

„PETARDE“ În perioada asta sunt la modă “bombiţele” cu efect de “mare” ştire. Cel care lansează o astfel de „petardă“ acum, în ajun de sărbători, este Sebastian Lăzăroiu, un personaj care a trecut prin multe funcţii sus-puse, dar nu a reuşit să păstreze niciuna prea mult timp, un soi de trompetă prezidenţială care a avut mereu drept sarcină aruncarea de „bombiţe“ provocatoare pe care nu le auzi din gura lui Băsescu, dar ştii că de acolo sunt. Acesta lansează o temă mai veche privind posibilitatea ca Traian Băsescu să ajungă premier în 2016: „Eu am spus că, sigur, probabil în 2015 nici nu s-ar putea întâmpla asta, dar în 2016 nu ar fi un scenariu iluzoriu să-l avem pe Traian Băsescu susţinut pentru funcţia de premier de această forţă politică“. El crede că Băsescu va contribui şi anul viitor, “dar mai ales în anii care urmează, la acea construcţie a unei forţe politice de dreapta puternice, care să aibă şanse în 2016 să şi câştige alegerile“. Aşa că, după două mandate de preşedinte, Lăzăroiu îl vede premier pe Băsescu, mai cu seamă că, spune acesta, ar fi păcat să nu profite de experienţa pe care o are: „Sigur, îşi va termina mandatul de preşedinte, are nevoie de măcar doi ani de odihnă, dar din 2016 încolo nu văd de ce nu ar putea să ocupe o asemenea funcţie“.

MIROSUL PUTERII ATRAGE Unificarea dreptei este şi subiectul preferat al Elenei Udrea, care nu pierde nicio ocazie să vorbească despre dorinţa sa ca, la alegerile prezidenţiale din 2014, toate formaţiunile de dreapta să fie unite: “Cred că PDL şi Mişcarea Populară, împreună cu Forţa Civică, cu PNŢCD-ul, ar trebui să se regăsească într-un proiect comun, care eventual să aibă ca prim obiectiv câştigarea alegerilor prezidenţiale din 2014. Cu mine în PDL”. De altfel, nici preşedintele nu se vede scos „la pensie”, în pofida numeroaselor declaraţii în care dădea asigurări că, după încheierea mandatului de preşedinte, se retrage definitiv din viaţa politică: “Probabil că voi rămâne în politică şi o să iau vorbele d-lui Iliescu: ies din politică doar cu picioarele înainte”.