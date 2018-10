Lecții de viață și solidaritate la Cumpăna: 5 zile, 8 case, 8 familii!

În timp ce unii se luptă și se ceartă non-stop, făcându-i să sufere pe oamenii nevinovați, într-o comună din județul Constanța se predau lecții practice de... viață, dăruire, solidaritate, respect și iubire față de oameni. Binele își arată puterea prin toate modalitățile posibile. Asta se întâmplă în comuna Cumpăna, unde luni a debutat cel mai mare proiect de voluntariat și construire accelerată, Big Build 2018, derulat de fundația Habitat for Humanity. Timp ce cinci zile, 240 de voluntari veniți din toate colțurile României, dar și din țări precum SUA, Germania și Olanda, vor ridica opt locuințe în care se vor muta tot atâtea familii care au nevoie de un loc decent pe care să îl poată numi „acasă”.

FIECARE MUNCEȘTE PENTRU PROPRIA CASĂ

Familiile care se vor muta în casă nouă locuiesc în condiții precare: case supraaglomerate sau construite din materiale improprii, unele locuințe au nevoie de reparații urgente, altele au bucătăria sau toaleta în curte. Cele opt familii lucrează și au venituri stabile, însă banii nu le ajung pentru o chirie decentă sau un credit imobiliar. „Pe șantierul Habitat for Humanity construim mai mult decât simple case. Construim speranță pentru 8 familii care vor avea prima lor locuință decentă și stabilă, în care să își poată crește copiii liniștiți. Unul dintre drepturile fundamentale ale omului este dreptul la o locuință decentă. Ne aflăm cu toții la BIG BUILD pentru a lupta pentru acest drept”, a declarat Roberto Pătrășcoiu, directorul național Habitat for Humanity România. Important de menționat este faptul că nimeni nu va primi locuiința în mod gratuit. Pentru a obține o locuință, membrii familiilor trebuie să lucreze cot la cot cu voluntarii la ridicarea propriilor case, și să achite o mică parte din contravaloarea locuințelor. „Încercăm, astfel, să le redăm demnitatea familiilor. Ele nu primesc pomană, nu sunt beneficiari, ci sunt parteneri în acest proiect”, a mai spus Roberto Pătrășcoiu. Cele 8 locuințe vor fi construite în sistem duplex și vor avea trei camere – sufragerie, două dormitoare, baie, bucătărie și un spațiu exterior. Ele sunt amplasate lângă Campusul Școlar din Cumpăna, alături de alte 16 case în diferite stadii de construcție pe care Habitat for Humanity le ridică în comunitate. Terenul pe care sunt construite casele este oferit de Primăria Comunei Cumpăna, iar costurile de construcție a caselor provin din donațiile în bani sau materiale de construcții oferite de sponsorii proiectului și din fondurile strânse de voluntarii care ajută pe șantier.

VOLUNTARIAT DE POVESTE

Cei 240 de voluntari care participă la aceasdtă acțiune fără precedent sunt plini de povești. Printre ei se numără câțiva paramedici SMURD, care, potrivit reprezentanților fundației sunt printre cei mai harnici, puternici și inimoși. De asemenea, printre cei care lucrează în beneficiul altora se află oameni care, la rândul lor, s-au aflat în postura de a avea nevoie de ajutor, au fost sprijiniți și, la rândul lor, vor să ducă mai departe binele primit. Nu în ultimul rând, printre inimoșii care pun osul la treabă pentru a-și ajuta aproapele se află angajații unor companii care. Și-au lăsat familiile și timpul liber pentru a-i ajuta pe alții, convinși fiind că experiențele acumulate le vor aduce bogății sufletești imposibil de cuantificat. „Este o veritabilă lecție de viață ce se întâmplă în șantierele Habitat for Humanity. Aici trăim experiențe de care nu putem avea parte în altă parte și suntem recunoscători pentru asta. A-ia ajuta pe ceilalți este un mare câștig pentru noi”, ne-a declarat Andrei Huettner, reprezentantul uneia dintre companiile partenere în proiect. Nu putem decât să îi felicităm pentru inițiativă și să le urăm succes!