Lefuri mai mari pentru salariaţii din Sănătate

Conducerea sindicatului „Siampa-Sanitas”, filiala Constanţa are veşti bune pentru salariaţii din Sănătate. „Am avut ceva probleme cu implementarea Ordonanţei 17, care face referire la noua grilă de salarizare şi noile sporuri, dar putem spune că la Spitalul Clinic Judeţean problema a fost rezolvată, astfel că începînd cu 1 iulie s-a trecut la aplicarea ordonanţei, adică personalul din toate sectoarele cu risc a beneficat de sporuri mai mari, care s-au adăugat la salarii”, a declarat asistent Violeta Caraivan, vicepreşedintele Sindicatului din Sănătate, totodată şi liderul de sindicat din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Totodată, cu 1 august se trece şi la majorarea salariilor, în funcţie de calificativele primite, dar şi în funcţie de bugetul unităţii sanitare. „De la 1 septembrie încep discuţiile privind acordarea sporurilor pentru toţi cei care lucrează în sectorul Anestezie Terapie Intensivă, de asemenea conform ordonanţei de urgenţă. Astfel, un salariat de aici ar putea să beneficieze de un spor de 75%, faţă de 25% cît beneficia pînă acum”, a mai declarat as. Caraivan, în contextul în care cele mai mari salarii ale acestei categorii de salariaţi nu depăşesc 12 milioane, iar sporurile sînt impozabile. As. Caraivan a mai anunţat că mai toţi salariaţii au beneficat de creşterea sporurilor salariale. Liderul de sindicat apreciază că angajaţii Spitalului de Urgenţă cîştigă mai mult, în medie, cu 27%, comparativ cu anul trecut.