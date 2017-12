Lege pentru mai mulți turiști și fluidizarea traficului, uitată în Parlament de ani!

22:29:17 / 30 Ianuarie 2017

Panseluta 2

DA! Cu siguranta un om gospodar care doreste DOAR binele orasului ar putea face mult mai multe lucruri bune fara a fi favorizat de la centru ... este la fel ca in sistemul de sanatate care este praf si pulbere si mori cu zile in spitale, platindu-ti singur medicamentele si consumabilele nu pentru ca lipsesc banii, asa cum tipa toti managerii de spitale ci pentru ca ei sunt furati, sifonati, deturnati spre alte buzunare ... tu spui ca trebuie sa asteptam 4 ani sa vedem daca Fagadau va face ceva? din pacate orasul asta nu prea mai poate astepta atat ... din pacate el este la cheremul gastilor mafiote de interese care se lupta sa acapareze o bucata mai mare din banii tuturor ... si tu zici ca trebuie sa ne resemnam pentru ca de la guvernul Psd vor veni bani cu prioritate pentru Fagadau? da, poate vor veni insa noi nu ne vom bucura de ei ... nici orasul asta nu se va bucura, insa este foarte posibil ca mai fie construite cateva maghernite sociale in cartierul H si , cateva noi cluburi pentru pensionariiar de restul promisiunilor din campanie se va alege praful