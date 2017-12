Legea palmei Băsesciene

Adrian Năstase le spunea la sfârşitul săptămânii trecute tinerilor social democraţi că Băsescu şi camarila PDL au ales o metodă de comunicare dictatorială. Cei care îşi aduc aminte de perioada comunistă ştiu foarte bine ce a însemnat regimul opresiv. Nu puţini sunt cei care, în România anului 2010, regăsesc tendinţele dictatoriale atât la şeful statului, cât şi la PDL. Din 2004, am intrat în epoca Băsescu, epoca jignirilor şi palmelor date în public, fără ca nimeni să ia vreo măsură. Băsescu a trecut uşor de la o palmă dată unui copil în campania electorală din 2004, la jignirea jurnaliştilor (ţigancă împuţită, găozarule, treci să faci un dans pe masă). Sătul probabil de atâtea înjurături, preşedintele Băsescu s-a întors la vechea lui dragoste: palmele. Şeful statului nu a scăpat ocazia de a mai altoi unul din românii care îl critică. Cu siguranţă că incidentul din faţa restaurantului “Cireşica”, din staţiunea Neptun, va fi îngropat de serviciile secrete şi nu va rămâne decât cuvântul avocatului pălmuit de un preşedinte abţiguit, împotriva cuvântului lui Traian Băsescu. Unul din posturile centrale de televiziune a aruncat luni seară pe piaţă o nouă palmă cu nume prezidenţial. Este vorba despre un incident petrecut într-o intersecţie din Constanţa, în care o femeie reclamă că a fost lovită de fratele preşedintelui, Mircea Băsescu. Nicoleta Moraru a povestit cu lux de amănunte incidentul petrecut în dimineaţa de 3 septembrie. În urma unor şicanări în trafic, femeia a claxonat maşina care a incomodat-o, o limuzină de lux. Şoferul limuzinei a fost iritat de atitudinea femeii şi, la semafor, a blocat maşina victimei. “S-a dat jos din maşină, a venit la maşina mea, care avea geamul deschis, mi-a adresat injurii şi m-a lovit cu dosul palmei. Eu am închis geamul şi am ameninţat că sun la poliţie. El a forţat uşa maşinii, care era blocată, după care s-a suit în propria maşină şi a plecat. Am sunat la 112, fiind îndrumată să fac o plângere la secţia 3 Poliţie. Am făcut plângerea, care a fost însoţită de declaraţia surorii mele, pasager în dreapta, care a asistat la incident”, a declarat Nicoleta Moraru. Ulterior, ea a aflat că agresorul este, de fapt, fratele preşedintelui, Mircea Băsescu, ce se afla la volanului unui Mercedes S 500, cu nr. de înmatriculare B 02 GJM. Acesta din urmă a recunoscut implicarea sa în incident, neagă violenţele şi o acuză pe femeie de “semne obscene cu degetul mare ridicat în sus” (!!!). Ba, în plus, a avansat ideea că a fost provocat şi înjurat! Or, în aceste condiţii, având în vedere că pălmuirea publică este o trăsătură de… familie, nimic nu mai este de mirare! Apropo, în urmă nu cu mult timp, Mircea Băsescu îl ameninţa cu moartea, în direct la un post de televiziune, pe analistul Mugur Ciuvică.

Secţia 3 poliţie confirmă incidentul. „Vineri dimineaţă a fost depusă o plângere la Secţia 3 Poliţie Constanţa, de către o persoană care susţine că a fost agresată în trafic în urma unei şicanări, de un cetăţean necunoscut. Plângerea a fost înregistrată la Secţia 3 şi la Parchet, cu autor necunoscut şi momentam se fac cercetări pentru identificarea autorului agresiunii. Din presă am aflat că reclamanta ar fi afirmat într-o emisiune televizată că ar fi căutat pe internet şi l-ar fi identificat pe agresor. Până în acest moment, nu s-a prezentat la poliţie pentru a da o nouă declaraţie în care să spună că ştie cine este agresorul, motiv pentru care noi continuăm cercetările de identificare a autorului”, a declarat cms şef Emilian Pârvu, Şeful Poliţiei Municipiului Constanţa.