Legea referendumului, promulgată în miez de noapte

„LA ORELE FIX DIN NOAPTE” În sfârşitul de săptămână ce tocmai s-a încheiat, în miez de noapte, la ora când scenariile lumii de obicei tac, Traian Băsescu a promulgat modificarea Legii referendumului, cu câteva minute înainte de miezul nopţii, când expira termenul legal. Este vorba de legea care statuează un prag de participare la referendum de 30%, dar totodată prevede, după cum a decis CCR în 26 iunie a.c., că „dispoziţiile acestei legi intră în vigoare la un an de la data publicării în „Monitorul Oficial“”. Ce a vrut să demonstreze şeful statului semnând la ora 23.56 promulgarea legii cu pricina? În primul rând că poate sfida pe oricine doreşte: politicieni, duşmani politici, popor. În al doilea rând, şi-a dorit cu osârdie ca referendumul pentru aprobarea Constituţiei revizuite să nu se poată ţine în paralel cu alegerile prezidenţiale. În primul tur nu se poate, într-adevăr, dar în al doilea - da.

PROCEDURILE Practic, lucrurile sunt simple: 14 decembrie 2014 este ultima duminică în care se poate organiza turul al doilea al alegerilor prezidenţiale. Băsescu este preşedinte al României până pe 21 decembrie 2014, ora 23.59, deci ar exista timpul necesar pentru procedurile oficiale pentru ca noul preşedinte să preia mandatul. Din punct de vedere juridic, când este vorba de o condiţionare temporală, în cazul de faţă intrarea în vigoare a Legii referendumului la un an de la publicarea în „Monitorul Oficial“, termenul „un an de la” este de 365 de zile. Acelaşi termen este utilizat şi în situaţia în care este vorba de un an bisect, care are 366 de zile calendaristice. 365 de zile începând cu 15 decembrie 2013 înseamnă data de 14 decembrie 2014. O singură zi l-a despărţit pe Băsescu de a-şi vedea visul cu ochii. În plus, Guvernul a publicat ieri legea în „Monitorul Oficial“.

MANEVRELE De-a lungul acestor ultime luni, preşedintele s-a străduit să întârzie cât mai mult promulgarea actului normativ, tocmai pentru că el vroia referendum validat cu 50% + 1. El a atacat legea la CCR, deşi mai trecuse prin această instanţă, magistraţii Curţii au întins la maximum procedurile (elementul decisiv în mutarea datei în decembrie a fost publicarea deciziei CCR, care a fost redactată de... judecătorul Daniel Morar), iar Băsescu a uzat de termenul maxim permis de Constituţie (10 zile) pentru a promulga legea. Nu că nu ar fi putut să îşi dea girul şi la câteva ore de la primirea motivării CCR, însă Băsescu nu face nimic fără a avea un plan bine calculat. Bine, dacă e să ne luăm după şeful statului, legea e naşpa şi el este un apărător al drepturilor poporului căruia i-a ciuntit salariile, dar i-a urat ironic „să trăiţi bine!”. În fapt, este doar un joc politic, o ultimă manevră a acestui preşedinte-jucător.