Leul, la un nou nivel maxim al ultimilor patru ani şi şapte luni faţă de euro

Moneda naţională a urcat, ieri, la cea mai înaltă cotaţie a ultimilor patru ani şi şapte luni faţă de euro, de 3,2519 lei/euro, ca urmare a ordinelor de vînzare de valută care creează o presiune de apreciere a leului, susţin dealerii. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR) arată o apreciere a monedei naţionale cu peste 2 bani (0,62%) faţă de euro, de la 3,2721 lei/euro, cît era miercuri, la 3,2519 lei/euro, nivel ce nu a mai fost atins din 21 octombrie 2002, cînd banca centrală a afişat un curs de 32.460 lei vechi (echivalentul a 3,2460 lei noi) pentru un euro. "Mişcările nu au fost foarte mari, însă se menţine o presiune de apreciere a leului. S-a tranzacţionat în ambele sensuri, atît din partea străinilor, cît şi a rezidenţilor, iar acum sîntem pe pragul de 3,25 lei/euro", a spus arbitrajistul şef al Raiffeisen Bank România, Aurelian Mihăilescu.

Pe pieţele internaţionale, dolarul a oscilat, în prima parte a zilei între de ieri, între 1,3288 şi 1,3319 dolari/euro, iar în jurul orei 13:30, ora României, cotaţia era de 1,3310 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de BNR arată o apreciere a monedei naţionale cu peste 2 bani (0,88%) faţă de dolar, de la 2,4655 lei/dolar, cît era miercuri, la 2,4437 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 6,74% pe an, faţă de 6,86% pe an, cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a scăzut uşor la 7,29% pe an, de la 7,38% pe an, cît era miercuri. Dobînzile interbancare locale la depozitele cu overnight în lei au scăzut uşor la 6,5-7% pe an.