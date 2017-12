Leul s-a apreciat uşor faţă de euro

Moneda naţională s-a apreciat, ieri, faţă de moneda europeană cu 0,14% pînă la 3,1291 lei/euro, ca urmare a cîtorva ordine de vînzare de valută în prima parte a zilei, susţin dealerii. "Leul s-a apreciat uşor în primele ore de tranzacţionare, dar pe urmă, piaţa a rămas nemişcată. Nici pe celelalte pieţe din regiune nu s-au înregistrat mişcări semnificative", a spus dealerul Băncii Comerciasle Române (BCR) Narcis Noaghea. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,1291 lei/euro, descrie o apreciere a monedei naţionale cu 43 de lei vechi (0,14%) faţă de euro, de la 3,1334 lei/euro, cît era vineri. Băncile cotau un euro la 3,1330-3,1360 lei în deschiderea şedinţei valutare de ieri, la un nivel apropiat de cel de vineri, iar după două ore de tranzacţionare euro s-a depreciat uşor la 3,1280-3,1300 lei, ca urmare a cîtorva ordine de vînzare de valută.

Pe pieţele internaţionale, dolarul a oscilat, în prima parte a zilei, între 1,3795 şi 1,3847 dolari/euro, iar în jurul orei 14:00, ora României, cotaţia era de 1,3812 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de BNR arată o apreciere a monedei naţionale cu 45 de lei vechi (0,20%) faţă de dolar, de la 2,2720 lei/dolar, cît era vineri, la 2,2675 lei/dolar. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei se menţin la 0,5-2% pe an, mult sub nivelul dobînzii de politică monetară, ca urmare a lichidităţii mari din piaţa monetară. La depozitele la o săptămînă, însă, dobînzile sînt de 6-7% pe an, semn că piaţa se aşteaptă ca dobînzile pe termen scurt să revină la nivelul dobînzii cheie de 7% în următoarele zile, după achitarea taxelor şi impozitelor către bugetul de stat şi odată cu începerea unei noi perioade de constituire a rezervelor minime obligatorii. BNR a atras, ieri, 2 miliarde de lei de la băncile comerciale în depozite la două săptămîni, iar dobînda medie acceptată a fost de 6,54% pe an.