Liberalii au amînat analiza euroalegerilor şi remanierea miniştrilor slabi

Liberalii s-au reunit aseară în şedinţa săptămînală a Biroului Politic Central. Surse din PNL au anunţat, înaintea începerii şedinţei, că o parte a conducerii liberale, printre care vicepreşedinţii Crin Antonescu şi Norica Nicolai, va propune o discuţie despre remanierea Cabinetului Tăriceanu, printre cei vizaţi fiind Adrian Cioroianu, Tudor Chiuariu sau Cristian David. Nemulţumirea \"aripii dure\" din PNL faţă de activitatea şi \"notorietatea\" miniştrilor de Externe, Justiţiei şi cel al Internelor este mai veche, campania electorală pentru europarlamentare şi sprijinul declarat al premierul Tăriceanu pentru aceştia împiedicînd pînă în prezent o dezbatere în partid pe această temă. În cazul Cioroianu, nemulţumirea unor membri ai BPC s-a accentuat cu fiecare ieşire publică a şefului diplomaţiei. Chiar în seara alegerilor pentru PE, după anunţarea rezultatelor, unul dintre vicepreşedinţii liberali spunea că, fără gafele lui Cioroianu, PNL ar fi avut două-trei procente în plus. În ceea ce-l priveşte pe Chiuariu, \"aripa dură\" a PNL, pe lîngă faptul că îl cataloghează ca fiind \"omul lui Relu Fenechiu\", îi reproşează acestuia că a adus prejudicii de imagine PNL, prin implicarea în unele scandaluri gen Ţuluş. Ministrului de Interne, Cristian David, îi este reproşat faptul că vizibilitatea şi notorietatea sa \"se apropie de zero\", în condiţiile în care deţine un portofoliu de anvergură şi cu \"potenţial\". De asemenea, sursele citate spuneau că este posibil să fie ridicată şi problema sprijinului pe care Guvernul îl are în Parlament, chiar în timpul campaniei electorale unul dintre miniştrii - Paul Păcuraru - clamînd posibilitatea unei apropieri de PSD, ca soluţie pentru rămînerea la Palatul Victoria. Aceleaşi surse au susţinut că premierul Tăriceanu doreşte să propună iniţierea unor consultări cu partidele politice, pentru crearea unei majorităţi parlamentare. După şedinţă însă, vicepreşedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat că liberalii nu au discutat despre remanierea guvernamentală, crearea majorităţii parlamentare sau despre susţinerea Guvernului în Parlament, ci doar “s-a făcut o primă evaluare rapidă şi fără a avea toate datele în legătură cu rezultatul voturilor de duminică. Am avut o uşoară dezamăgire că numărătoarea voturilor indică un număr mai mic de voturi pentru PNL”. Însă asta a fost tot! Practic, dezbaterea celor mai “fierbinţi” subiecte a fost amînată de liberali pentru data de 7 decembrie, atunci cînd va avea loc şedinţa Delegaţiei Permanente a PNL.