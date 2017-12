Liberalii, iritați că Cioloș își face partid

Anunțul fostului premier Dacian Cioloș că ar intenționa să-și facă propriul partid i-a revoltat pe liberali. Fostul președinte al PNL Alina Gorghiu a declarat vineri, la Timişoara, că Cioloş ar fi trebuit să „întoarcă serviciile“ şi să se înscrie în partid. „Dacian Cioloş a fost prim-ministru al României un an, iar singurul partid care l-a susţinut în mod onest, necondiţionat a fost PNL, deşi de multe ori am strâns din dinţi faţă de această atitudine necondiţionată. Atitudinea lui faţă de PNL a fost una ezitantă. Are şi el o echipă bună, de experţi, ar fi fost un pas pe care l-aş fi apreciat, dacă venea în interiorul partidului şi ar fi întărit această echipă”, a declarat Alina Gorghiu, citată de româniatv.net. Gorghiu a adăugat că, dacă Cioloş va merge pe ideea cu ONG-ul, intuieşte un eşec. „Este o opţiune personală şi fiecare, mai devreme sau mai târziu, va avea efectele acţiunilor sale”, a spus Alina Gorghiu. Fostul premier Dacian Cioloş a declarat joi, într-un interviu la RFI, că organizaţia neguvernamentală pe care o va lansa alături de membri ai Guvernului pe care l-a condus ia în calcul „foarte serios inclusiv un proiect politic nou, o mişcare politică sau un partid politic”.