Lindsay Lohan are probleme la volan

Starleta americană se teme să nu sfîrşească la fel ca prinţesa Diana, într-un accident de maşină, provocat cu sprijinul paparazzilor. Lindsay Lohan la bordul propriului automobil Mercedes s-a trezit urmărită insistent de un fotoreporter care îi făcea fotografii de la volanul maşinii lui. Cursa s-a sfîrşit cu un accident, maşina tîinerei actriţe fiind tamponată din spate. Lindsay Lohan s-a speriat atît de tare încît a chemat un prieten să o conducă acasă. Nu este foarte clar dacă actriţa şi cîntăreaţa de 20 de ani a raportat la poliţie acest incident. Dacă nu, se ridică speculaţii cu privire la nivelul de bunădispoziţie, măsurat în alcool...

Nu este prima dată cînd Lindsay Lohan are probleme cu paparazzi. În luna mai şi Cadillacul său Escalade a fost ţinta unei încercări similare de tamponare, iar fotograful a fost arestat sub acuzaţia de atac cu armă mortală. De cînd şi-a luat permisul de conducere, Lindsay Lohan are la activ deja trei accidente.