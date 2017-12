Lisa Marie Presley, în duet cu tatăl său, Elvis

Un nou videoclip în care Lisa Marie Presley cîntă melodia “In the Ghetto” alături de tatăl său, Elvis Presley, pentru a comemora 30 de ani de la moartea acestuia, va fi postat, mîine, pe Internet, pe un site al companiei AOL. Videoclipul muzical va fi postat pe site-ul Spinner.com. Vocea Lisei Marie Presley a fost adăugată la versiunea originală a cîntecului lansat de Elvis în 1969. În videoclip au fost incluse şi imagini cu acesta.

Lisa Marie Presley a declarat că proiectul a răscolit-o din punct de vedere emoţional. “Am avut două ore la dispoziţie pentru a-mi înregistra vocea. În ziua următoare am auzit versiunea brută şi eu n-am plîns niciodată cînd am realizat ceva, dar acum pur şi simplu m-am pierdut”, a mărturisit cîntăreaţa. Încasările din noul videoclip vor fi utilizate pentru construirea unor locuinţe temporare pentru persoanele fără adăpost din New Orleans, oraş grav afectat de uraganul Katrina, în 2005. Un proiect similar a fost realizat de Elvis Presley Enterprises în 2001. La acea dată, Elvis Presley Enterprises era deţinută de Lisa Marie Presley. În urmă cu doi ani, cîntăreaţa a vîndut 85% din companie trustului CKX Inc., care controlează în prezent numele şi imaginea lui Elvis.

Elvis Presley a murit la locuinţa sa din Memphis, Graceland, pe 16 august 1977. Autorităţile oraşului Memphis se aşteaptă ca peste 50.000 de fani să vină la mormîntul lui Elvis pentru a-i aduce un omagiu. Procesiunea a început aseară şi se va încheia în această dimineaţă. Anual, aproximativ 600.000 de persoane sosesc în oraş pentru a vizita Graceland, clasat ca obiectiv de patrimoniu şi deschis publicului din 1982.