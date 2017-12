Livezile-fantomă de la Mircea Vodă (II)

O vorbă veche spune că, pe măsură ce înveţi mai multe, îţi dai seama cât de puţine ştii. Cam aşa stau lucrurile şi cu situaţia livezilor-fantomă din comuna Mircea Vodă. Cu cât punem mai multe întrebări şi aflăm mai multe informaţii, ne dăm seama că totul este atât de încâlcit încât cu greu te poţi dumiri cine are dreptate şi cine nu. Fiecare are dreptatea lui. Fiecare dintre părţile implicate (proprietarii de teren şi proprietarul livezilor şi al fermelor) spune că dreptatea sa este dovedită şi de unele decizii ale instanţelor. Cu cât vorbeşti cu mai multe persoane, afli implicaţiile din această conjunctură în care livezile cuiva se află pe terenul altcuiva, fără ca cele două părţi să se pună de acord în privinţa folosirii bunurilor pe care le au în proprietate. După articolul publicat ieri, am primit mai multe date şi informaţii care vin să completeze tabloul care avea încă goluri.

LITIGII Spre exemplu, cerând punctul de vedere al Prefecturii Constanţa, care coordonează Comisia Judeţeană de Fond Funciar, am aflat că, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în cazul de la Mircea Vodă, Agenţia Domeniilor Statului (ADS) a încheiat un protocol cu Primăria Mircea Vodă. Protocolul prevede că terenurile pe care le deţinea ADS trebuiau restituite foştilor proprietari, care au cerut retrocedarea pământurilor şi care au obţinut şi o hotărâre judecătorească în acest sens. În baza acelui protocol, aproape 500 de hectare de teren au fost retrocedate proprietarilor de drept, pe numele cărora s-au şi emis procese-verbale de punere în posesie. Asta până la emiterea titlurilor de proprietate. Este ca şi cum o persoană ar fi dat examenul pentru obţinerea permisului de conducere, ar fi promovat şi, până la eliberarea carnetului, pe numele conducătorului auto ar fi fost eliberată o adeverinţă care ţine loc de permis. Aceleaşi surse ne-au spus că, între timp, ADS Bucureşti a decis să conteste protocolul încheiat la Constanţa, însă a pierdut în instanţă, aşa că protocolul a rămas în vigoare şi trebuie respectat. În urma articolului publicat ieri, SC Domeniile Viticole Odobeşti SRL a cerut publicarea unui drept la replică, în care spune că procesele-verbale de punere în posesie nu ar fi legal întocmite pentru că nu s-ar fi ţinut cont de valoarea investiţiilor de pe suprafeţele de teren. Ne-a fost indicată şi o sentinţă judecătorească, nr. 863/22.08.2013, care ar anula procesele-verbale de punere în posesie pe terenurile cu livadă, despre care cei împroprietăriţi spun că a fost atacată cu recurs şi că nu poate fi luată în considerare. Pe de altă parte, în procesele-verbale de punere în posesie este stipulat că pe terenul cu pricina sunt livezi. Mai mult, în procesul-verbal de predare-primire a livezii preluate de SC Domeniile Viticole Odobeşti scrie foarte clar că terenurile pe care se află livezile au fost retrocedate proprietarilor. Dacă nu era suficient, mai mulţi dintre proprietarii de terenuri (printre care şi Nicolae Panţuru) au contestat în instanţă licitaţia prin care Domeniile Viticole Odobeşti au preluat bunurile mobile şi imobile de la Fruvisat şi spun că firma în cauză nu ar fi făcut investiţii în livadă, ci doar a preluat bunurile.

TERMENE Mai trebuie spus, însă, că anul acesta a fost adoptată Legea 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist, fapt care face ca emiterea titlurilor de proprietate să fie întârziată. Nu foarte mult, ci până anul viitor, în martie. Până atunci, Comisia judeţeană de inventariere a terenurilor trebuie să stabilească exact ce terenuri sunt în fiecare comună şi cum vor fi retrocedate proprietarilor de drept. Totul se face pentru a nu exista situaţii în care loturile să se suprapună şi pentru a se asigura faptul că situaţia juridică a terenurilor este certă. Revenind la dreptul la replică trimis de Domeniile Viticole Odobeşti, societatea a negat acuzaţiile aduse de unii dintre cei care au procese-verbale de punere în posesie, conform cărora ar tăia copacii pentru a reclama apoi proprietarii terenurilor. „Orice litigiu cu privire la aceste acuzaţii se va soluţiona de organele competente. Noi suntem proprietarii investiţiilor constituind plantaţii de piersic, cais, măr, prun şi vişin, conform contractului de vânzare-cumpărare“, se arată în documentul trimis redacţiei „Telegraf“. Vom reveni cu amănunte.