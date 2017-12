Lucian Bute este optimist înaintea meciului cu Badou Jack

Pugilistul român Lucian Bute a ținut să-i transmită un avertisment viitorului său adversar, suedezul de origine gambiană Badou Jack, deținător al titlului de campion mondial la categoria supermijlocie în versiunea WBC, care pare să nu acorde, cel puțin la nivel declarativ, prea multă importanță meciului din 30 aprilie, programat la Washington. Jack a afirmat că, după ce își va apăra cu succes centura de campion în fața lui Bute, intenționează să unifice titlurile WBC și IBF împotriva lui James DeGale, care urmează să-l înfrunte la rândul său pe Rogelio Medina în cadrul galei care va avea loc în capitala Statelor Unite la sfârșitul acestei luni. Apoi, el va urca la categoria semigrea, pentru a-l înfrunta pe Adonis Stevenson, campionul WBC.

„Cred că este doar un joc psihologic. Voi fi o mare provocare pentru el, iar el este conștient de acest lucru, sunt convins. Însă cu atât mai bine dacă mă tratează cu ușurință sau mă subestimează. Voi urca în ring și îi voi produce o surpriză. Presiunea nu este asupra mea, ci asupra lui. Știu că sunt capabil să-l înving. Am văzut ceea ce știe să facă mai bine, comite erori și am ceea ce-mi trebuie pentru a-l bate, iar acest lucru mă face să fiu mai încrezător. Însă nu îl subestimez deloc. A făcut un meci excelent ultima oară, împotriva lui George Groves. Are o lovitură foarte bună de dreapta, lovește puternic, însă chiar și așa am încredere”, spune Lucian Bute.

„Dacă Jack privește atât de departe, ar putea avea o mică surpriză. Este un boxer bun, însă nu unul excepțional. În plus, este un boxer ușor de identificat, rămâne drept și nu se mișcă prea mult. Lucian pare să se fi obișnuit foarte bine împotriva acestui gen de boxeri”, adaugă Bernard Barre, vicepreședintele Grupului Yvon Michel, care asigură împreună cu InterBox promovarea aceste gale, alături de Mayweather Promotions.

Lucian Bute, în vârstă de 36 ani, are în palmares 32 de victorii (25 prin KO) și 3 înfrângeri la profesioniști. De la pierderea titlului mondial IBF, în 2012, în fața englezului Carl Froch, românul a câștigat doar două dintre cele patru meciuri disputate. El s-a înclinat în fața canadianului Jean Pascal, în 2014, înainte de a fi învins la puncte de James DeGale, în noiembrie anul trecut.

Badou Jack (32 de ani) a înregistrat ca profesionist 20 de victorii (12 prin KO), un egal și o înfrângere. El a intrat în posesia titlului mondial WBC pe 24 aprilie 2015, după victoria la puncte (decizie în unanimitate) înregistrată în fața americanului Anthony Dirrell. Pugilistul a cărui mamă este suedeză iar tatăl gambian își va pune în joc pentru a doua oară centura cucerită anul trecut, după ce a apărat-o cu succes în fața lui George Groves.

Învingătorii meciurilor Lucian Bute - Badou Jack și James DeGale - Rogelio Medina urmează să se înfrunte într-un meci pentru unificarea titlului mondial la categoria supermijlocie, în cursul acestui an.

Citește și:

Bute visează din nou la titlul mondial

Badou Jack este următorul adversar al lui Lucian Bute

Lui Lucian Bute i se pregătește ceva...