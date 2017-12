Luptă internă pe sediu în PNŢCD Constanţa

Repetatele scandaluri din Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat au dus la divizarea partidului în două tabere conduse de preşedintele PNŢCD, Aurelian Pavelescu, şi de preşedintele Comitetului Naţional de Conducere (CNC) al partidului, Vasile Lupu. Evident că această diviziune a avut efecte negative şi asupra organizaţiei locale din Constanţa, unde sediul partidului a devenit motiv de dispută între cele două părţi. Preşedintele organizaţiei, din aripa Lupu, Tudorel Chesoi, a declarat într-o conferinţă de presă, susţinută într-un hotel, că omologul său din tabăra Pavelescu, Maria Stavrositu, a ocupat abuziv sediul PNŢCD anul trecut, când a primit funcţia de preşedinte al filialei, motiv pentru care nu mai poate primi presa în sediul oficial.

ACUZAŢII GRAVE „Efectiv, a intrat cu ranga în sediul partidului (n.r. - Maria Stavrositu). (...) Noi, organizaţia legal constituită (...), am consimţit să nu răspundem cu violenţă la violenţă şi am decis să nu-i dăm afară cu forţa, să nu spargem sediul şi să lăsăm să vorbească timpul şi legea”, a declarat Chesoi. Reprezentantul aripii Lupu susţine că nu are acces în sediu, deoarece sediul ar fi păzit de o companie de pază şi protecţie, şi că ar putea declanşa un scandal în cazul în care ar încerca să pătrundă cu forţa în clădire. De partea cealaltă, Maria Stavrositu a declarat că acest aspect nu o priveşte, întrucât problema aparţine partidului, iar înapoierea sediului competitorilor săi intră în atribuţiile preşedintelui Aurelian Pavelescu. „Declaraţiile astea sunt nefondate. Oricum, problema aceasta nu mă priveşte. Eu am primit clădirea de la domnul Adrian Ţapliuc (n.r. - secretarul general al filialei PNŢCD Constanţa), iar după demisia mea, i-o pot oferi înapoi. Altceva nu am ce declara, pentru că nu intră în competenţele mele. Domnul Pavelescu va decide cui va oferi clădirea”, a afirmat Stavrositu.