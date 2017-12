Lynn Howells a anunțat lotul pentru meciurile cu Japonia, Canada și Brazilia

Selecționerul Lynn Howells a convocat 28 de jucători pentru meciurile-test pe care echipa națională de rugby a României le va disputa în luna iunie cu reprezentativele Japoniei, Canadei și Braziliei, în cadrul Turneului Internațional World Rugby. Dintre aceștia, cei mai mulți provin de la echipele Timișoara Saracens și Steaua București, fiecare cu 6 jucători, 5 sunt de la CSM Știința Baia Mare, 2 de la CSM București și unul de la Dinamo București. De asemenea, 7 jucători convocați evoluează în Franța și unul în Anglia. Echipa se va reuni miercuri, urmând ca joi și vineri să susțină două antrenamente pe Stadionul „Arcul de Triumf”. Plecarea spre Japonia este programată pentru sâmbătă. Echipa națională de rugby a României va participa la un turneu internațional în cadrul căruia va disputa partide-test cu Japonia (10 iunie, Kumamoto), Canada (17 iunie, Edmonton) și Brazilia (24 iunie, București).

Lotul convocat pentru turneul din luna iunie este următorul:

pilieri - Constantin Pristăviță (Știința Baia Mare), Alexandru Țăruș (Sale Sharks), Alexandru Gordaș (Steaua), Andrei Ursache (Carcassonne), Ionel Badiu (Carcassonne)

taloneri - Eugen Căpățînă (Timișoara Saracens), Otar Turashvili (Colomiers), Andrei Rădoi (Timișoara Saracens)

linia a doua - Valentin Popîrlan (Timișoara Saracens), Johannes Van Heerden (Știința Baia Mare), Marius Antonescu (Colomiers), Andrei Iurea (Știința Baia Mare)

linia a treia - Viorel Lucaci (Steaua), Andrei Gorcioaia (Massy), Vlad Nistor (Albi), Mihai Macovei (Colomiers)

mijlocași la grămadă - Florin Surugiu (Steaua), Tudorel Bratu (Dinamo)

mijlocași la deschidere - Florin Vlaicu (Steaua), Samoa Luke (Știința Baia Mare)

centri - Jack Umaga (Timișoara Saracens), Florin Vlăduț Popa (Timișoara Saracens), Paula Kinikinilau (CSM București), Sione Fakaosilea (Știința Baia Mare)

aripi - Ionuț Dumitru (Steaua), Jack Cobden (CSM București), Tangimana Fonovai (Timișoara Saracens)

fundaș - Sabin Strătilă (Steaua).

„World Rugby ne-a ajutat foarte mult cu aceste meciuri, pentru că putem vedea ce înseamnă o deplasare atât de lungă, până în Japonia, putem vedea cum ne adaptăm la o diferență foarte mare de fus orar, la condițiile pe care le vom întâlni acolo. Vom juca pe un stadion de Cupă Mondială, cu o formație pe care o vom avea ca adversar în grupe, astfel că vom putea practic vedea atmosfera și tot ce se întâmplă în jurul unui astfel de meci, într-o cultură total diferită de cea europeană. Va fi un tur de forță pentru jucători, pentru că practic în șase zile vom juca pe două continente. Obiectivul nostru la aceste meciuri-test este de a crește nivelul jocului și de a le da șansa unor jucători tineri de a se afirma în națională. Nefiind această miză de calificare la Cupa Mondială, cum se întâmplă în Rugby Europe Championship, putem conta mai mult pe tineri. Am văzut jucători care promit, ca Iurea, ca Strătilă, ultimul de altfel reprezintă și una dintre soluțiile pe care le vom încerca pe postul de fundaș. Este un turneu pe care îl vom face fără Cătălin Fercu, pentru că el are probleme legate de deplasarea cu avionul. Faptul că vom zbura destul de mult, până în Japonia, apoi în Canada și înapoi acasă, ar pune o presiune în plus pe el. Pentru ultima partidă din iunie, cea cu Brazilia, lotului stabilit inițial i se vor mai adăuga câțiva jucători de perspectivă”, a declarat antrenorul Lynn Howells.

