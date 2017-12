Madonna, în formă de invidiat

Cântăreaţa americană Madonna este din nou în formă, după ce a reuşit să slăbească cu un program exigent de antrenament. Se pare că vedeta a tras din greu în sala de sport pentru a arăta cât mai bine la finala Campionatului de fotbal american (Super Bowl). Cântăreaţa, în vârstă de 53 de ani, îşi face revenirea duminică, în pauza Super Bowl. Madonna a admis într-o conferinţă de presă că se simte puţin nervoasă cu privire la performanţa în faţa unei audienţe de televiziune în direct de o asemenea anvergură. Costumul pe care l-a purtat la conferinţă lăsa să i se vadă bicepşii proeminenţi, iar corsetul ia scos în evidenţă talia extrem de subţire. În luna mai a anului trecut, cântăreaţa a şocat jurnalişti, dezvăluindu-le că se simte grasă, deşi avea şi atunci o siluetă de invidiat pentru vârsta ei.

Madonna va cânta duminică în pauza Super Bowl trei cântece din repertoriul său mai vechi şi cea mai nou piesă, “Give Me All Your Luvin”. Vedeta va călca astfel pe urmele altor muzicieni celebri, precum Tom Petty, Paul McCartney, The Who şi Bruce Springsteen, care au susţinut concerte în pauza Super Bowl.