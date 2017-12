Mafia cărnii - „tun“ de 15 milioane de euro

09:15:17 / 13 Martie 2014

Mafia carni

D-na Cristina Carapcea observam ca sinteti bine in tema cu furaciunile din industria carni.Prietenul nostru din Germania are niste reclamati pe la Parchetul Cta.Si anume de peste 5 ani la d-na Prim Prc Adina Florea si Prc Adj.Puiu Zarafina si cu niste ingineri finaciare de frauda foarte bine ascunse si musamalizate .Prietenul nostru isi cere niste drepturi de la ei.Dar ei sint infiltrati cu relati si influenta in toate structurile rominiei.E foarte bine cunoscute.Chiar si de salariati lor.Si nu asi crede ca dvs nu aveti o minima cunostinta de informatie.E si specificat ce cacaturi de mezeluri au vindut la lume.Dar acea persoana find singura nu are dreptate in fata aceste structuri mafiote.