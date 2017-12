Maggie Smith, diagnosticată cu cancer la sîn

Vedete din lumea internaţională a showbiz-ului par a fi tot mai afectate de probleme grave de sănătate. Dacă Patrick Swayze luptă de cîteva luni împotriva cancerului pancreatic, iar Paul Newman suferă din cauza unei forme de cancer, şi actriţa britanică Maggie Smith a primit un diagnostic grav: cancer la sîn. Actriţa, de două ori cîştigătoare a premiului Oscar, în vîrstă de 73 de ani, s-a lăsat pe mîna medicilor chirurgi şi a completat tratamentul cu şedinţele de chimioterapie. Totul s-a petrecut însă departe de ochii fanilor, ai presei şi ai curioşilor. ”Ultimul lucru pe care şi l-a dorit a fost să facă un mare caz din acest lucru”, a mărturisit un apropiat.

Deşi încă în convalescenţă, Maggie Smith a refuzat să întoarcă spatele îndatoririlor sale actoriceşti. Vedeta a insistat că poate filma pentru cea de-a şasea parte a seriei Harry Potter, chiar dacă între timp suportă terapiile indicate de medici. Actriţa urmează să îşi facă apariţia şi în producţia intitulată ”From Time To Time”, o adaptare a romanului “The Children Of Green Knowe” de Lucy M. Boston. Filmările au fost totuşi amînate cîteva săptămîni, pentru a-i permite recuperarea.

Cu o carieră de aproape 50 de ani în teatru şi cinema şi o grămadă de premii importante la activ, Maggie Smith este privită ca fiind una din cele mai bune actriţe ale Marii Britanii. A cîştigat primul Oscar pentru rolul său din ”The Prime Of Miss Jean Brodie”. A doua statuetă a venit în anul 1978, pentru rolul din ”Hotel California”. O nominalizare la premiile Academiei Americane de Film a obţinut-o pentru rolul contesei de Trentham din drama “Gosford Park” din 2001. De asemenea, pentru rolul din “Tea With Mussolini”, Maggie Smith a pri