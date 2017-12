Maghiarii din România îşi pregătesc propria monedă

SIC-UL MAGHIAR. Senatorul social democrat Lia Olguţa Vasilescu a aruncat pe piaţă o informaţie care, în cazul în care se va adeveri, va fi, poate, unul dintre cele mai grave gesturi ale etnicilor maghiari, dar care, probabil, va fi neglijat, ca şi altele, de fapt, doar pentru că ungurii sunt partenerii de Coaliţie ai portocaliilor. Lia Olguţa Vasilescu a afirmat că extremiştii maghiari ar urma să decidă, pe 27 august, la Tuşnad, înfiinţarea unei monede paralele cu leul românesc şi care să circule în Ţinutul Secuiesc, sub denumirea de „sic”. „Prima oară (când am auzit - n.r.) mi s-a părut incredibil, pentru că ar fi trebuit ca până acum să avem o reacţie din partea Guvernului, care ar fi trebuit să fie informat de serviciile secrete despre o chestiune atât de gravă. Dar ce pretenţii să avem de la un prim-ministru, care, într-o hotărâre de Guvern, a recunoscut existenţa Ţinutului Secuiesc. De asemenea, Boc ştie că există steaguri maghiare pe instituţiile statului şi nu ia nicio măsură prin structurile pe care le are în subordine. Mai mult, premierul nu are niciun fel de reacţie publică la toate declaraţiile împotriva unităţii statului român făcute de înalţi oficiali maghiari”, a spus senatorul PSD.

BANCĂ MAGHIARĂ? Vasilescu a menţionat că „moneda este un element de suveranitate a unui popor. În momentul în care în aşa-zisul Ţinut Secuiesc, în paralel cu leul românesc, va circula o altă monedă, înseamnă că în zona respectivă s-a pierdut un element important din suveranitate”. „Până în 27 august, când extremiştii maghiari se întrunesc la Tuşnad pentru constituirea Băncii Siculorum Bes Bank, sper să avem totuşi o reacţie şi de la „preşurile” care conduc în acest moment România”, a mai afirmat Vasilescu. Senatorul PSD a mai explicat că extremiştii maghiari vor să folosească „sic”-ul pentru început ca o „filă de cec”, care să ruleze printre investitorii maghiari până se va dezvolta banca şi care se va transforma, practic, într-o monedă.