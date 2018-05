Victoria înregistrată de FC Viitorul, vineri seară, pe teren propriu, 1-0 (Ianis Hagi 84) cu CSM Poli Iaşi, a fost a patra consecutivă din actualul campionat pentru echipa pregătită de Gheorghe Hagi în duelurile cu ieşenii, după 5-2, la Ovidiu, şi 1-0, la Iaşi, în sezonul regulat, şi 2-0 în meciul tur din play-off, de la Iaşi. „Mai am mult de muncit până o să-l bat pe „Rege”. Chiar dacă am jucat în zece oameni, cred că am fost o nucă tare pentru ei. Vreau să-i felicit pe jucătorii de la Viitorul pentru evoluţie, dar şi pe jucătorii mei. Mi s-a părut ușor acordat cartonaşul roșu lui Mihăescu, dar după ce am văzut faza cred că a fost corect acordat”, a spus antrenorul principal al oaspeţilor, Flavius Stoican, la conferinţa de presă, felicitându-şi jucătorii pentru seriozitate: „Am în componenţă jucători care au caracter. Cei care au intrat şi-au făcut datoria. Avem printre cele mai mici contracte din prima ligă. Avem restanţe de două luni la salariu şi abia azi (n.r. - vineri) ne-a intrat prima pentru victoria cu FCSB. Mai bine mai târziu”.

De cealaltă parte, managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, a fost mulţumit de rezultatul final şi de prestaţia elevilor săi: „Am făcut iar un meci bun. Am produs prima repriză mai puţin, pentru că atacanţii nu făceau ce trebuia. Am vorbit cu ei la pauză şi lucrurile au mers mai bine în repriza a doua. A venit până la urmă un gol şi am câştigat cu unu la zero. Un fotbal cu personalitate, cu posesie. Dar se pare că nu sunt ochi pentru noi”.