Mai sunt patru zile până la meciul Lucian Bute - Badou Jack

Lucian Bute îl va înfrunta sâmbătă, la Washington (SUA), pe suedezul Badou Jack, campionul mondial WBC la supermijlocie. Meciul va fi transmis în direct duminică dimineață, în jurul orei 6.00, ora României, de Digi Sport. Învingătorul acestui meci va avea ocazia să lupte pentru unificarea centurilor cu învingătorul confruntării dintre James DeGale, campionul mondial IBF la supermijlocie, și Rogelio Medina. Badou Jack a vorbit în termeni laudativi despre Lucian Bute, dar s-a declarat convins că îl va învinge pe pugilistul român. „Îl respect pe Bute, pentru că este unul dintre cei mai buni boxeri ai categoriei. De fapt, a fost campion mondial și asta spune totul. Cred că o să-l înving totuși. De ce? Pentru că sunt mai tânăr și mai proaspăt decât el”, a afirmat Badou Jack.

Românul a declarat vineri că este foarte bine pregătit și că mai are doar puțin peste două kilograme de dat jos până la cântarul oficial. „Conform regulamentului WBC, cu șapte zile înainte de cântarul oficial nu aveam voie să am mai mult de cinci la sută peste limita categoriei, 76,204 kg. M-am încadrat fără probleme, mai am de slăbit doar 2,226 kg”, a scris Bute pe pagina sa de Facebook.

Iată ce a mai declarat Lucian Bute într-un interviu acordat pentru Fight Hype.

„Pot aduce ceva diferit în ring decât ultimii săi doi adversari și să îl surprind, cum am făcut cu DeGale, care a crezut că voi fi o pradă ușoară. Orice îndoieli am avut înaintea meciului cu DeGale au dispărut atunci și acum am încredere că pot câștiga în fața unui campion mondial. Stilul său mi se potrivește. Vom oferi fanilor un meci mare. El e cu siguranță în formă și foarte încrezător. Eu voi aduce un plus de experiență, iar centura verde este în joc. Avem toate ingredientele să ținem suporterii ridicați pe scaune pe 30 aprilie”.

„Deja mă simt împlinit, am fost campion mondial și mi-am apărat titlul de nouă ori. Centura verde WBC ar fi un bonus extraordinar în acest moment al carierei. Înainte de a avea șansa la titlul IBF, eram pe drumul către centura WBC la supermijlocie, așa că mă simt norocos și binecuvântat să am această oportunitate. Îi mulțumesc campionului că a acceptat acest meci și echipei mele”.

„Am spus „da“ pe loc când mi s-a oferit șansa acestui meci cu Badou Jack. Eram deja în mare formă, deoarece mă antrenam din februarie, și sunt încrezător că voi fi pregătit pe 30 aprilie. Ultimele două cantonamente au fost fără accidentări și m-am simțit în formă maximă în seara meciului, așa că am urmat același program, cu ajustări minore pentru strategia meciului cu Badou Jack”.

„Am vizionat de lângă ring ambele meciuri susținute de Badou Jack în 2015, cel mai bun an din cariera sa. De fiecare dată a avut o prestație excelentă și a obținut victorii meritate în fața unor oponenți de valoare. Nu a luat-o pe calea cea ușoară și îl apreciez pentru decizia de a mă accepta drept challenger”.

„Dacă Jack nu a mai întâlnit un boxer cu gardă inversă, ar putea fi în dezavantajul său. Dar cred că este un profesionist adevărat și dacă a acceptat provocarea mă aștept să fie pregătit pentru stilul meu”.

„Va fi al treilea meci pentru mine în opt luni și totul e pozitiv în jurul meu. Nu m-am mai simțit așa de ani, iar o prestație bună pe 30 aprilie mă va aduce pe buzele tuturor drept cel mai bun supermijlociu al momentului. Acesta este obiectivul meu, nu numai acela de a câștiga centura WBC, dar și de a reuși o evoluție bună pentru fanii mei, iar presa mă va considera unul dintre cei mai buni boxeri ai categoriei în activitate”.

Lucian Bute, în vârstă de 36 de ani, are în palmares 32 de victorii (25 prin KO) și 3 înfrângeri la profesioniști. De la pierderea titlului mondial IBF, în 2012, în fața englezului Carl Froch, românul a câștigat doar două dintre cele patru meciuri disputate. El s-a înclinat în fața canadianului Jean Pascal, în 2014, înainte de a fi învins la puncte de James DeGale anul trecut, în luna noiembrie.

Badou Jack (32 de ani) a înregistrat ca profesionist 20 de victorii (12 prin KO), un egal și o înfrângere. El a intrat în posesia titlului mondial WBC pe 24 aprilie 2015, după victoria la puncte, în unanimitate, înregistrată în fața americanului Anthony Dirrell. Pugilistul, a cărui mamă este suedeză, iar tatăl - gambian, își va pune în joc pentru a doua oară centura cucerită anul trecut, după ce a apărat-o cu succes în fața lui George Groves.

Gala care va avea loc la arena DC Armory din Washington va mai cuprinde, pe lângă duelul dintre Lucian Bute și Badou Jack, și confruntarea dintre britanicul James DeGale, actualul campion mondial IBF la supermijlocie, și mexicanul Rogelio Medina. Învingătorii celor două lupte urmează să se înfrunte într-un meci pentru unificarea titlului mondial la această categorie, în cursul acestui an.

Citește și:

Lucian Bute e optimist înaintea meciului cu Badou Jack

Bute visează din nou la titlul mondial

Badou Jack este următorul adversar al lui Lucian Bute

Lui Lucian Bute i se pregătește ceva...